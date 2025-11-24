SPAR Gran Canaria recoge más de 25.1 toneladas de productos para la Gran Recogida de Alimentos de 2025

La Gran Recogida de Alimentos 2025, organizada por el Banco de Alimentos de Las Palmas, ha vuelto a demostrar la fuerza de la colaboración ciudadana en la isla. Durante la campaña, celebrada del 7 al 9 de noviembre en 185 establecimientos SPAR Gran Canaria, se lograron recoger más de 25.100 kilos de productos básicos destinados a las familias más necesitadas.

En las diferentes tiendas de la cadena de supermercados se recogieron 107 boxes entre los que se encontraba leche entera y semidesnatada, agua, conservas, arroz, pasta, café, cacao en polvo y legumbres.

El lunes, 24 de noviembre, y en presencia del presidente del Banco de Alimentos, Pedro Miguel Llorca; la directora general de SPAR Gran Canaria, Dunia Pérez; y el vicepresidente de la cadena, José López, hicieron entrega de todo lo recogido.

Sumando esta Gran Recogida a otras campañas solidarias desarrolladas a lo largo del año, SPAR Gran Canaria ha entregado en 2025 más de 48.1 toneladas de productos al Banco de Alimentos, incluyendo los más de 21.000 kilos de la Recogida de Primavera y los 1.400 bricks de leche y 600 unidades de gofio aportados a la campaña ‘Ningún Hogar Sin Alimentos’.

La labor de los 367 voluntarios de la cadena que ayudaron en la campaña fue esencial, gracias a los cuales se pudo realizar la recogida y clasificación de los productos de forma eficiente y organizada. Además, estos representaron el 50% del total de los participantes.

