Tejeda avanza a la siguiente fase del concurso para conseguir la mejor iluminación navideña

El municipio de Tejeda, que tiene el galardón de Uno de los pueblos más bonitos de España, ha sido seleccionado para la siguiente fase de la duodécima edición del concurso ‘Juntos Brillamos Más’, el cual decidirá cuál de los pueblos participantes contará con la mejor iluminación navideña especial este 2025.

La localidad grancanaria compite ahora, tras esta preselección, con otros cuatro pueblos por hacerse con este reconocimiento, que promete transformar el lugar en un auténtico "pueblo de cuento" para las próximas fiestas navideñas.

Votación abierta hasta el 30 de noviembre

Los ciudadanos y turistas pueden seguir apoyando a Tejeda a través de la plataforma habilitada para la votación. El plazo para votar permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre, por lo que aún hay tiempo para respaldar al municipio. El esfuerzo colectivo es fundamental para conseguir que Tejeda se convierta en uno de los destinos navideños más destacados de la isla.

Puedes votar por Tejeda en este enlace.

Resaltar el espíritu navideño de Tejeda

La participación en este tipo de iniciativas resalta el espíritu de comunidad y la importancia de las tradiciones en cada rincón de Canarias. En el caso de Tejeda, el compromiso de los vecinos y visitantes es clave para hacer realidad una Navidad mágica que, más allá de la decoración, refuerce el sentido de unión de la localidad.