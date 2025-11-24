El alcalde Peña asegura que a Telde se le «agota la paciencia» por el vertido en sus costas

Cinco playas de la costa de Telde, las de Melenara, Salinetas, Aguadulce, Tufia y Ojos de Garza, continúan cerradas por el vertido que provocó la muerte de varias toneladas de peces sin que se hayan aclarado, siete semanas después, ni el origen de la contaminación ni y producto causante de los daños medioambientales y económicos en el litoral del este y sur de Gran Canaria.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, anunció durante la mañana de este lunes que el baño y el resto de actividades en el mar seguirán prohibidas hasta que los análisis y el departamento de Salud Pública permitan la reapertura, pero también se quejó de la soledad del Ayuntamiento teldense en la batalla contra ese vertido contaminante y aseguró que el gobierno local y los ciudadanos del municipio empiezan a perder la paciencia.

En respuesta a unas declaraciones del viceconsejero de Sector Primario del Gobierno de Canarias, Eduardo García, en las que insistió en que la probable causa de la muerte de las lubinas de piscifactorías fue un producto químico que «quemó» sus agallas, el alcalde declaró que «es triste y es lamentable que continúen pasando los días» y solo se sigan barajando hipótesis.

«Todavía no tenemos certezas de lo ocurrido, nadie nos ha dicho con pruebas contrastadas lo que ha sucedido; por eso decimos que la paciencia se agota, pues pasan los días, pasan las semanas y seguimos hablando de hipótesis, de imágenes desde un satélite, pero nadie muestra los análisis, nadie saca a la luz pública la información que pueda tener cualquier Consejería o cualquier institución», subrayó.

Peña mostró su malestar por el hecho de que haya sido un Ayuntamiento tan limitado de recursos como el de Telde, como cualquier otro de Canarias, además sin responsabilidades ni competencias en materia de pesca, emergencias o costas, el que tenga que estar «liderando» la limpieza de las playas, realizando los análisis y «dando la cara ante los vecinos y la opinión pública».

«Echo en falta -subrayó- un representante político que nos venga a visitar; hasta el momento nadie ha venido a la costa a recorrer y palpar la realidad, así que cada uno asuma las consecuencias».

Peña se sumó así a las críticas veladas de representantes del Cabildo y de otras entidades por el retraso del Gobierno de Canarias en intervenir en el vertido. De hecho, ni el consejero regional de Pesca, Narvay Quintero, ni el de Emergencias, Manuel Miranda, han visitado las zonas afectadas.