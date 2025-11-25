La Aemet detalla un martes variable en Canarias: calima en altura, nubes en el norte y descenso de máximas

La Aemet pronostica para este martes un aumento de la nubosidad en las vertientes norte del archipiélago, especialmente por debajo de los 900 metros. La calima persistirá en altura, aunque disminuirá con el paso de las horas. Las temperaturas bajarán ligeramente, con un descenso más claro en las máximas, mientras que el viento del nordeste mantendrá intervalos de intensidad fuerte en zonas expuestas.

En el litoral predominarán los vientos del este y nordeste con fuerza variable entre 2 y 5, generando marejadilla o marejada y oleaje del norte en disminución.

LANZAROTE — Tiempo estable con ligera calima

Jornada mayormente despejada con algunas nubes en el norte al final del día. La calima será alta y poco perceptible. Arrecife: 18 / 24 °C

FUERTEVENTURA — Ambiente soleado y algo brumoso

Día tranquilo, con nubes altas y algún intervalo en norte y oeste al final de la tarde. Calima en retroceso. Puerto del Rosario: 17 / 23 °C

GRAN CANARIA — Contraste norte-sur marcado

El norte tenderá a nublarse al final del día por debajo de 900–1.000 metros, mientras que el sur seguirá más despejado. Calima debilitándose. Las Palmas: 20 / 24 °C

TENERIFE — Variabilidad y posibilidad de lluvias débiles

Intervalos nubosos desde el mediodía, sobre todo en interior y vertiente sur, donde pueden darse lloviznas puntuales. Santa Cruz: 19 / 23 °C

LA GOMERA — Nubes en el norte y ambiente más fresco

Aumento de nubosidad baja, que irá subiendo de altitud. Descenso térmico notable en medianías. San Sebastián: 21 / 25 °C

LA PALMA — Este más cerrado y norte con nubes

El este amanecerá más nuboso, con posibilidad de lloviznas débiles en horas centrales. Santa Cruz: 20 / 23 °C

EL HIERRO — Nubes en interior y ligera bajada de temperaturas

Intervalos nubosos con opciones de lluvias muy débiles en el interior durante las horas centrales.

Valverde: 16 / 18 °C