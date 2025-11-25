Navidad 2025 en Gran Canaria: qué hacer en Mogán, Telde, Gáldar, Guía, Agüimes e Ingenio

La Navidad en Gran Canaria 2025 vuelve con más actividades, luz y espectáculos que nunca. Los principales municipios de la isla despliegan una programación que combina tradición, propuestas familiares y novedades como pistas de hielo, videomappings, mercados navideños, pasacalles reales, conciertos y belenes históricos. A continuación repasamos las actividades más destacadas para disfrutar estas fiestas en Mogán, TeldeGáldarGuíaAgüimes e Ingenio.

Navidad en Mogán 2025

Mogán inaugura más de 50 actividades que se extienden por todos sus barrios, con un encendido oficial el 29 de noviembre en Playa de Mogán. Este año sobresalen dos grandes novedades: la renovada Casa de la Navidad con pista de nieve y una feria familiar, y la primera pista de hielo del municipio, que puede disfrutarse con reserva previa.

La agenda incorpora los mercadillos ‘Merca Navidad’, el Concierto de Año Nuevo de Pedro Manuel Afonso, espectáculos humorísticos, pasacalles reales por los barrios y el multitudinario Belén Viviente Canario de Veneguera. Mogán cerrará el año con sus diferentes fiestas de Fin de Año y las Campanadas de Día en Puerto Rico, retransmitidas por TVE.

Navidad en Telde 2025

Telde abre oficialmente la Navidad el 28 de noviembre con un pasacalles hasta Arnao, donde se encenderá su espectacular iluminación. Allí se instalará el Jardín de la Navidad, un entorno único con figuras interactivas, zonas iluminadas y un imponente árbol de 12 metros, uno de los grandes reclamos visuales de estas fiestas.

El municipio completa su oferta con la Ruta de la Navidad, que amplía la iluminación a distintos puntos de la ciudad, convirtiendo a Telde en uno de los lugares más fotogénicos y visitados de la isla en estas fechas.

Navidad en Gáldar 2025

Con más de 80 actos, Gáldar vuelve a convertirse en Ciudad de la Navidad. La popular Semana de las Flores, el tradicional Mercadillo Navideño, y la animada Noche en Blanco destacan dentro de un programa repleto de espectáculos, conciertos y actividades familiares.

El Día de Reyes se vivirá por todo lo alto con la llegada en helicóptero de Sus Majestades y el tradicional Auto de los Reyes Magos. La ciudad ofrece también Ruta de Belenes, pista de hielo, y una gran fiesta de Nochevieja en la Plaza de Santiago.

Navidad en Guía 2025

Guía inaugurará la Navidad el 27 de noviembre con un sorprendente videomapping inmersivo sobre la fachada de la Iglesia de Santa María, seguido del encendido oficial de luces. La noche culminará con el Concierto de Navidad de Los Gofiones, uno de los actos más esperados del programa.

La propuesta combina tradición, tecnología y música en directo, convirtiendo el casco histórico en un lugar perfecto para iniciar la temporada festiva.

Navidad en Agüimes 2025

La Navidad llega a Agüimes con el Mercado Navideño del 28 al 30 de noviembre en la plaza del Rosario, donde más de 50 stands ofrecerán artesanía, gastronomía y productos festivos. El programa incluye numerosas actividades infantiles, espectáculos itinerantes y el encantador Rincón Mágico del Museo Orlando Hernández.

Entre las actuaciones destacan la Banda de Agüimes y el Coro Góspel, además del show de “Aníbal el Mago”, que cerrará el evento el domingo. Una cita ideal para disfrutar, pasear y adelantar compras navideñas.

Navidad en Ingenio 2025

Ingenio abre la Navidad el 22 de noviembre y prolonga la celebración hasta el 6 de enero. El municipio destaca con el programa Ingeniarte en Navidad, el Festival de Teatro Infantil los domingos de diciembre y espectáculos como el esperado concierto de Vocal Siete.

La Casa de la Navidad y la pista de patinaje del parque de Los Aromeros estarán disponibles del 19 al 5 de enero. Las actividades solidarias, las fiestas de barrio y la llegada en helicóptero de los Reyes Magos el 5 de enero completan una agenda pensada para toda la familia.