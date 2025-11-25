El asesino de Josué, 'el Conejero', recibió dos pagos de 1.700 euros antes de cometer el crimen en Telde

Josúe Delgado, 'el Conejero', recibió cinco tiros a bocajarro cuando caminaba por el barrio de San José de Las Longueras, de Telde. Fue el 26 de junio. Cinco meses después, la Policía Nacional ha concluido la investigación sobre el asesinato del presunto narcotraficante, ejecutado por un grupo de cuatro sicarios colombianos que fueron contratados por una organización criminal rival.

El considerado por los investigadores autor material del crimen, A.C.M., de 24 años, fue detenido solo 48 horas más tarde en Las Palmas de Gran Canaria. Con él, cayó C. F. C. B., de 39, quien le dio apoyo logístico operativo y alquiló la motocicleta que el presunto asesino utilizó en el crimen y con la que huyó del lugar de los hechos. La autoridad judicial, decretó el ingreso en prisión provisional para ambos por los presuntos delitos de asesinato y pertenencia a grupo criminal. Permanecen tras las rejas desde finales de junio.

Según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, A. C. M. —colombiano, sin antecedentes policiales, y en situación irregular en España— recibió 1.700 euros en dos pagos justo antes del asesinato. El dinero era para gastos, alojamiento y logística, y fue otro de los detenidos, de iniciales B. A. F. R., quien realizó las transferencias. Este individuo, también colombiano, de 26 años y sin antecedentes, está considerado responsable de encontrar el alojamiento en el que se esocondieron en Gran Canaria, dar financiación y apoyo previo al autor material.

B. A. F. R. y D. F. P. N., de 24 años, completan el grupo de sicarios colombianos detenidos. Ambos se desplazaron a Gran Canaria en fechas previas para ejecutar tareas esenciales para desarrollar el asesinato. El primero de ellos, B. A. F. R., según la investigación, llegó la Isla días antes del asesinato para localizar el alojamiento, financiar gastos de los autores materiales y coordinar envíos de dinero en los días próximos a los hechos. Abandonó Gran Canaria antes de que sus compinches diesen muerte a 'El Conejero'.

Él y D. F. P. N., sobre el que pesa la acusación de vigilancia, localización de la víctima y apoyo previo al asesinato, fueron detenidos en Andalucía, tras analizar imágenes, comunicaciones intervenidas y movimientos económicos. El primero, en la localidad jienense de Andújar; el segundo, en Umbrete, Sevilla, en un operativo conjunto entre la Unidad de Delitos Violentos (UDEV) de Telde y el Grupo de Homicidios de Sevilla. Ambos pasaron a disposición judicial, decretándose en ambos su ingreso en prisión provisonal.

Con estas detenciones, la Policía Nacional considera completamente esclarecido el asesinato, habiendo identificado, localizado y detenido a los cuatro integrantes del grupo criminal responsable de la planificación, financiación y ejecución de los hechos. La investigación se mantiene abierta únicamente para posibles actuaciones complementarias, entre ellas, dilucidar quién los contrató. Los cuatro actuaban por encargo de una organización criminal, presumiblemente, rivales del clan de 'El Conejero'.