Detenido un motorista tras una peligrosa persecución en Gáldar

La Policía Canaria ha arrestado a un hombre en el municipio de Gáldar, Gran Canaria, después de que protagonizara una peligrosa persecución mientras conducía una motocicleta a gran velocidad por las calles de Sardina del Norte.

La intervención policial, que se desarrolló sin incidentes graves, puso fin a una serie de infracciones cometidas por el motorista, quien desoyó las señales de alto de los agentes y generó riesgos para la seguridad de los demás usuarios de la vía.

Persecución a gran velocidad

Los hechos ocurrieron cuando una patrulla de la Policía Canaria intentó detener al motociclista al detectar su conducción errática y a excesiva velocidad. A pesar de las señales luminosas y acústicas de los vehículos policiales, el individuo desobedeció las órdenes y optó por huir. Durante su intento de escape, cometió diversas infracciones de tráfico, lo que incrementó la peligrosidad de la persecución, especialmente en una zona urbana muy transitada.

La huida continuó por varias calles de Sardina del Norte, hasta que el motorista abandonó la motocicleta y trató de escapar a pie. Sin embargo, los agentes mantuvieron un seguimiento cercano y lograron interceptarlo poco después. La detención se llevó a cabo sin que se produjeran daños materiales ni personales.

Colaboración ciudadana y seguridad vial

El detenido, cuyo nombre no ha sido revelado, será puesto a disposición de la autoridad judicial para responder por sus actos. La Policía Canaria ha destacado la importancia de colaborar con las fuerzas de seguridad y seguir siempre sus indicaciones para garantizar la seguridad de todos. Asimismo, han recordado que respetar las normas de tráfico es fundamental para evitar situaciones de riesgo, tanto para los conductores como para los peatones.