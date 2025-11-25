Global lanza la campaña '25 Banderas Rojas' para prevenir la violencia de género

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N) la empresa de transporte interurbano de Gran Canaria, Global, ha iniciado una campaña dirigida principalmente a los adolescentes y jóvenes de la isla.

La campaña busca sensibilizar sobre las "25 Red Flags" o Banderas Rojas, señales de alerta que pueden indicar comportamientos machistas, abusivos o violentos en las relaciones de pareja.

Una señal de alerta frente a la violencia en las relaciones de pareja

El concepto de “Red Flags” hace referencia a señales que indican patrones de abuso emocional, psicológico o físico que, si no se identifican a tiempo, pueden escalar hacia situaciones de violencia de género. Estas señales no siempre son evidentes y, a menudo, son sutiles, lo que hace que muchas veces pasen desapercibidas o sean normalizadas por las víctimas.

En esta campaña, Global busca que las personas jóvenes reconozcan esas actitudes en sus relaciones, antes de que se conviertan en un problema mayor. Las señales que se destacan en las piezas creativas y el video de sensibilización incluyen comportamientos como el control excesivo, los celos posesivos o la minimización de las emociones y opiniones de la pareja. Según el director general de Global, Víctor Quintana, la violencia de género suele desarrollarse de manera gradual e imperceptible, por lo que aprender a reconocer estas señales a tiempo es fundamental para romper el ciclo de abuso.

"La violencia no siempre es física. Las formas más sutiles son las que a menudo resultan más difíciles de identificar", afirmó Quintana, quien subrayó la importancia de establecer límites dentro de las relaciones para prevenir situaciones de maltrato.

Impacto de la campaña: un esfuerzo conjunto para llegar a los jóvenes

El objetivo de la campaña es que los jóvenes no solo reconozcan las señales de abuso, sino que también se sientan empoderados para actuar si se encuentran en una situación de riesgo. Isabel Mena, consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, destacó que Global está jugando un papel fundamental al ser un canal de comunicación accesible para la población joven que utiliza el transporte público. Las pantallas de los autobuses y las publicaciones en redes sociales son los medios por los que se difunde esta información, asegurando que el mensaje llegue a los estudiantes y jóvenes adultos de manera directa.

"A veces no somos capaces de reconocer los micromachismos porque los hemos normalizado", explicó Mena, haciendo hincapié en que la campaña está especialmente diseñada para identificar actitudes cotidianas que pueden dar paso a formas más graves de violencia de género. Según la consejera, esta estrategia preventiva se enfoca en la adolescencia, ya que es en esta etapa donde los individuos empiezan a formar sus primeras relaciones afectivas y a desarrollar las bases de lo que será su comportamiento adulto.

La importancia de la prevención desde la escuela y la familia

La campaña no solo se limita a los autobuses, sino que también se extiende a los centros educativos de Gran Canaria. A través de un acuerdo con la Federación Galdós, Global ha compartido los materiales de la campaña con asociaciones de madres y padres, invitando a las familias a liderar la prevención de la violencia de género dentro del hogar. Además, los centros de enseñanza que imparten 4º de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional en la isla han recibido recursos educativos para trabajar estos conceptos en el aula.

El gerente de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, Ruymán Santana, consideró la iniciativa como una herramienta "muy positiva y disruptiva" que busca sensibilizar a la juventud sobre las conductas posesivas y abusivas. Santana subrayó que "la violencia contra las mujeres no empieza de golpe ni con un golpe", sino que puede comenzar con pequeños gestos que, si no se frenan a tiempo, pueden evolucionar hacia situaciones peligrosas.

Un compromiso hacia un futuro libre de violencia machista

La campaña ‘25 Red Flags’ también busca fomentar una mayor conciencia social sobre la violencia de género, especialmente entre los más jóvenes, con el fin de construir una sociedad más justa e igualitaria. Global considera que esta es una oportunidad clave para formar a las nuevas generaciones, enseñándoles a identificar, cuestionar y rechazar conductas machistas antes de que se conviertan en parte de su vida cotidiana.

La compañía confía en que su mensaje, difundido a través de una plataforma tan amplia como el transporte público, puede ser determinante para cambiar mentalidades y contribuir a la prevención de la violencia machista, no solo en el ámbito de las relaciones de pareja, sino también en otros entornos sociales.

Un mensaje para toda la sociedad

Aunque la campaña tiene un enfoque específico en los jóvenes, su alcance está diseñado para impactar a toda la sociedad. Al involucrar a las familias, educadores y ciudadanos en general, Global espera que el mensaje cale profundo y contribuya a erradicar la violencia de género en todos los ámbitos.