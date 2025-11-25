La mejor churrería de Canarias está en esta ciudad de Gran Canaria: abierta desde 1959

Con la llegada de la Navidad a quien no le apetecen unos buenos churros con chocolate, este alimento se convierte en uno de los favoritos de los canarios durante esta época. Los fines de semana o festivos, estos son un acompañamiento perfecto para quienes buscan un desayuno o merienda tradicional.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos la han visitado y no han dudado en mostrar su experiencia entre sus seguidores.

Un local familiar

El local abrió sus puertas en 1959 de la mano de Raimundo Melián Brito, hoy su nieto Francisco Melián Alonso es el encargado de elaborar los churros con la misma receta tradicional que ha pasado de generación en generación.

Es la tercera generación y siguen preparando los churros con una base de harina de calidad, agua y sal, sin ningún tipo de aditivos.

La Churrería Melián ha ido ganando fama, tanto es así que se ha convertido en una parada imprescindible para los turistas que visitan la ciudad.

Un clásico a precios de antes

Esta churrería histórica es el lugar ideal para tomar unos churros crujientes por fuera acompañados de un chocolate ligero de calidad. Por tan solo 3,50 euros, los clientes pueden disfrutar de una taza de chocolate caliente acompañada de cinco churros recién elaborados.

En el local que respira un ambiente clásico que recuerda a las generaciones pasadas. Si vas a la churrería recuerda llevar efectivo porque no disponen de datáfono.

Horario y ubicación

La Churrería Melián se encuentra en la calle Lagunetas, 3, en en pleno corazón de Telde (Gran Canaria). Abre de jueves a domingo y festivos, jueves y viernes lo hace en horario de 8:00 a 10:30 horas, y por la tarde de 17:30 a 20:30 horas. Mientras que sábado y domingo amplía su horario de 6:00 a 11:00 horas, y de 17:30 a 20:30 horas.

Los lunes, martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal, excepto festivos.