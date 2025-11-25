Mogán inaugura la Navidad con un evento festivo lleno de música, gastronomía y tradición

Con la llegada de diciembre, el municipio grancanario de Mogán se prepara para sumergirse en el ambiente navideño con un evento muy especial que marcará el inicio de su programación festiva. El encendido de la iluminación navideña se celebrará el sábado 29 de noviembre a las 18:30 horas, en el idílico entorno de Playa de Mogán, una de las joyas costeras del sur de Gran Canaria.

Esta iniciativa organizada por la Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Mogán no solo iluminará las calles del municipio, sino también los corazones de quienes asistan, con un programa que conjuga la cultura local, la música en vivo y la gastronomía.

El evento comenzará en la plaza Doctor Pedro Betancor León, en el corazón de Playa de Mogán, con una colorida y emotiva representación artística titulada "Prepar-Hadas", a cargo de las Escuelas Artísticas de Mogán. Esta actuación busca encender la magia de la Navidad a través del talento de jóvenes del municipio, que desplegarán una coreografía llena de fantasía e ilusión ante el público.

El espectáculo será el pistoletazo de salida de una noche pensada para todos los públicos, especialmente las familias y visitantes que cada año se acercan a Mogán para disfrutar de su particular forma de vivir las fiestas.