Valleseco rehabilitará el Casino Nuevo, de 1930, para impulsar el trabajo compartido y la formación

El Ayuntamiento de Valleseco transformará el edificio del Casino Nuevo, cuya edificación data de 1930 y que se encuentra abandonado tras años en desuso, en un centro multifuncional de trabajo compartido (coworking) en la planta baja, mientras la superior albergará el centro de formación. La obra cuenta con una inversión superior al millón de euros aportado por el Cabildo, y deja abierta la posibilidad de edificar una planta adicional para otros usos futuros.

Vista de su estado actual en el interior, del Casino Nuevo de Valleseco. / LP / DLP

El proyecto contempla la rehabilitación de la edificación situada en la calle Maestro Benito Navarro, 21, del casco, que quedará equipada para que resulte útil y motivadora a la hora de potenciar la formación y el empleo, y que contribuya así al desarrollo de la economía y la actividad empresarial.

Interior del Casino Nuevo, de Valleseco. / LP / DLP

Nueve personas

En su distribución, dispondrá de distintos puestos para trabajo grupal, amueblados con mesas, sillas y preferiblemente con taquillas o cajoneras, y una capacidad para nueve personas, o un despacho compartido para tres usuarios.

Para la zona de formación de la planta alta se requieren tres aulas con el mobiliario y equipamiento necesario, y una superficie mínima de cada aula de 45 metros cuadrados para su homologación.

Simulación de una sala interior. / LP / DLP

Habrá unas áreas de esparcimiento y descanso, donde poder mantener reuniones informales, celebrar eventos y que sirva de conexión social entre los usuarios del coworking. Y se incluye la zona de servicios, con la recepción, lavabos, cuarto de fotocopiadora y almacenamiento, entre otros.

Modernidad

El diseño interior y la identidad visual se inspiran en la manzana, una fruta que es un símbolo histórico y cultural de Valleseco, utilizando tonos verdes, amarillos y turquesas, combinados con blancos y grises, con criterios de psicología del color orientados a potenciar la creatividad y el rendimiento. Se incorporarán carpinterías modernas, e iluminación tipo led.

Entre las acciones se incluye la demolición de una balconada interior, del escenario y de la zona de baños para su redistribución, así como la construcción de un nuevo forjado entre la planta baja y la planta alta (siendo necesario construir nuevos pilares), la construcción de aulas y salas acristaladas y la reparación o restitución de la cubierta. A la entrada del edificio, junto al muro de fachada, se instalará un ascensor.