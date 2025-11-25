Las Palmas de Gran Canaria vibra en violeta contra la violencia machista y clama más compromiso institucional: «Gobierno de Canarias, haz tu parte»

Las Palmas de Gran Canaria volvió a latir en violeta este 25 de noviembre. Centenares de personas inundaron sus calles en una marea vibrante, combativa, imposible de ignorar, para recordar que la violencia machista no es una estadística, sino una herida que sigue abierta. Este año, 38 mujeres han sido asesinadas en España —dos de ellas en las islas— y desde 2003 la cifra asciende a 1.133 vidas arrebatadas. Un número que estremece y que también indigna.

Bajo el lema «¡Haz tu parte!», la manifestación llamó a los ciudadanos a romper la comodidad de la indiferencia. A entender que la violencia no empieza en el golpe, sino que, por el contrario, empieza en la palabra que humilla y en la actitud que perpetúa la desigualdad. Y que frenarla es responsabilidad de todos.

En un año en el que los crímenes machistas en España apenas han remitido, el movimiento feminista en Gran Canaria ha salido a la calle más unido y firme que nunca. Respaldadas por unas cifras que estremecen —casi 3.000 denuncias por violencia de género solo en Canarias durante el segundo trimestre del año—, cientos de voces se alzaron para exigir medidas reales y urgentes.

Acción urgente

Estefanía y Oti, representantes de la Red Feminista, fueron contundente en su intervención: «Ni una sola mujer, viva donde viva, puede quedarse sin protección. Exigimos acción, y la exigimos ya», reclamaron entre aplausos. Sus palabras resonaron en un ambiente cargado de indignación, pero también de fuerza colectiva, recordando que la lucha contra la violencia machista no admite demoras ni medias tintas.

Pasadas las 19:00 horas de la tarde, la manifestación echó a andar al ritmo de la batucada, que marcó el compás de la marea violeta desde la plaza de Santa Ana hasta el parque de San Telmo. Frente a cientos de asistentes, la Red Feminista elevó sus reivindicaciones directamente al Ejecutivo canario. «¡Gobierno de Canarias, haz tu parte!», clamaron las portavoces, en un discurso que no dejó espacio para la complacencia. El colectivo criticó que cada 25 de noviembre se haya convertido, para algunos gobiernos, en un día «de fotos y minutos de silencio, mientras que el resto del año muestran indiferencia».

Manifestación del 25-N, en Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz

Además, la Red Feminista también subrayó la «ausencia» de profesionales de igualdad en los centros educativos del Archipiélago, una carencia que —advirtieron— debilita la prevención desde la base. Al mismo tiempo denunciaron los «recortes en los presupuestos» destinados a igualdad, la «nula aplicación» de políticas transversales y la falta de garantías en cuestiones esenciales como la vivienda y el empleo para las víctimas de violencia machista y sus hijos. Una cadena de fallos institucionales que, según el colectivo, deja a demasiadas mujeres en situaciones de vulnerabilidad extrema.

Denuncia internacional

Durante un recorrido que prosiguió por la calle Rafael Cabrera , más de una decena de pancartas expresaban «juntas somos más fuertes», «hoy no están todas nuestras voces, faltan las asesinadas» o «la violencia también se ejerce en silencio». La marcha contó con la presencia de los ayuntamientos de San Mateo, Mogán y Arucas, además del PSOE y otras entidades como la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género.

En un día tan señalado, la reivindicación local se entrelazó también con la denuncia internacional. Entre la marea violeta, se levantaron banderas palestinas y pancartas que gritaban contra la injusticia y el sufrimiento en Gaza. Muchos asistentes quisieron recordar que la violencia contra las mujeres no entiende de fronteras y que en escenarios de guerra ellas enfrentan abusos, asesinatos y hambre en condiciones extremas.

Miles de kilómetros

Aquellas voces que pedían justicia en Canarias se unieron simbólicamente a las que, a miles de kilómetros, luchan por sobrevivir. Un eco global que recordó que la defensa de los derechos humanos debe ser un compromiso permanente, aquí y en cualquier lugar del mundo. «Es necesario recordar que a miles de kilómetros de aquí, muren decenas de mujeres cada día no solo por el machismo, sino, también, por el racismo», señaló María Suárez, una de las asistentes que reivindicaba con fuerza el feminismo en Palestina.

«Defendemos el derecho a migrar y denunciamos la violencia institucional hacia las mujeres migrantes», recalcó la Red Feminista en San Telmo, que no pasó por alto la violencia física y sexual a la que muchas de estas mujeres están expuestas tanto durante el proceso migratorio como una vez instaladas en las islas.

Más compromiso

Este año, además, el colectivo decidió repetir el lema del año pasado, «Haz tu parte», porque —según transmitió Nereida Vizuete, representante de la Red Feminista— el Gobierno de Canarias aún no ha cumplido con la suya. Por ello, explicaron, en esta ocasión lo reclaman con más fuerza que nunca. «Hace falta más compromiso social e institucional», insistió Vizuete, quien recordó que hay mujeres que sufren formas aún más agravadas de violencia, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, como las mujeres migrantes.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, también se sumó a la reivindicación y aseguró que el Consistorio está «en una posición firme de ni una mujer más asesinada ni maltratada, porque esto no tiene cabida en pleno siglo XXI». La edil afirmó que, desde el Ayuntamiento, continuarán trabajando junto a la Red Feminista de Gran Canaria y las asociaciones de mujeres que luchan contra la violencia machista. «Trabajaremos en las iniciativas que se nos planteen, colaborando en el empoderamiento y buscando salidas para todas las redes de mujeres que necesitan apoyo institucional», remató.