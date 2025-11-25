Pánico a bordo: una luchadora de MMA agrede a dos guardias civiles en un vuelo en Gran Canaria

Minutos antes de despegar desde Gran Canaria rumbo a Dublín, el vuelo de Ryanair se convirtió en el epicentro de un incidente violento que paralizó a pasajeros y tripulación. Sinead Kavanagh, luchadora profesional de artes marciales mixtas, comenzó a comportarse de forma agresiva, obligando a intervenir a la Guardia Civil. Lo que siguió fue una escena propia de una película de acción, pero con consecuencias muy reales: dos agentes heridos, forcejeos grabados por testigos y una pasajera detenida tras desatar el pánico en la cabina.

El suceso ocurrió el pasado lunes 24 de noviembre en el aeropuerto de Gran Canaria (Gando), cuando la actitud de la deportista irlandesa encendió todas las alarmas a bordo. La tripulación no logró contenerla y, tras solicitar ayuda, se vivieron momentos de tensión extrema y violencia física. Los testimonios y las imágenes del altercado evidencian una situación límite que ha terminado en los tribunales.

A las 19:30, cuando el avión se preparaba para iniciar maniobras previas al despegue, una pasajera comenzó a gritar y se negó a seguir las indicaciones del personal de cabina. Su comportamiento se tornó cada vez más errático y agresivo. El comandante, siguiendo los protocolos de seguridad, solicitó la intervención de la Guardia Civil, que acudió de inmediato al interior del avión.

Lo que debía ser una intervención para tranquilizar y evacuar a una pasajera problemática, se convirtió rápidamente en un enfrentamiento físico directo. Los dos agentes subieron con la intención de actuar con la máxima cautela, pero se vieron sorprendidos por la violencia de la reacción.

Golpes, gritos y un asiento como ring improvisado

Las imágenes del altercado, captadas por varios móviles, muestran una escena tensa y caótica: Sinead Kavanagh se lanza contra los agentes, mientras a su lado, un hombre —cuya implicación sigue bajo investigación— intenta intervenir. Gritos, forcejeos, puñetazos, cuerpos cayendo sobre los asientos y pasajeros visiblemente aterrados. La cabina se convirtió en un escenario donde reinaba el desconcierto.

Los guardias civiles recibieron golpes contundentes que les provocaron lesiones físicas con baja médica inmediata, según confirmaron fuentes del Instituto Armado. Tras varios minutos de lucha, finalmente consiguieron reducirla y esposarla, con no poca dificultad.