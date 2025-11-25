El parque de Los Granjeros de Arucas tendrá 19 cámaras de videovigilancia tras su reforma integral

El Ayuntamiento de Arucas emprende una amplia reforma de casi un millón de euros en el parque urbano de Los Granjeros, en Cardones, que incluye la incorporación de 19 cámaras de videovigilancia con un alcance de hasta 60 metros y con un circuito cerrado de televisión con sistemas de grabación de las imágenes para hacer frente a los actos vandálicos.

El parque de Cardones fue construido en los años 80 y renovado en 2010. En estos 15 años ha sufrido un progresivo deterioro hasta suponer casi un peligro para los usuarios, a lo que su une a «un mal uso muy visible en algunas zonas y en determinados elementos de esta instalación ejemplar», según el proyecto.

Avenida

La obra cuenta con una partida de 993.538,78 euros, y un plazo inicial de ejecución de siete meses. Y se desarrolla íntegramente en el interior del parque de Los Granjeros, salvo la sustitución del vallado en el lado del barranco y la acometida de la red de fibra óptica, que requiere atravesar la Avenida Manolo Ortega hasta conectar con el otro lado de este espacio de ocio.

El Ayuntamiento pretende evitar que el parque siga sufriendo los destrozos causados por vándalos, como viene sufriendo desde su reapertura hace 15 años, causando «grandes desperfectos en sus infraestructuras».

Por este motivo la actuación prevé la implantación de cámaras de vigilancia «para persuadir a los usuarios que suelen arremeter contra lo público para que remitan de dichas prácticas o bien y fundamentalmente, para disponer de imágenes en caso emergencia o necesidad de identificar a alguna persona ante un hecho delictivo que sea requerida por las fuerzas del orden y seguridad del estado».

60 metros

El dispositivo incorpora 19 cámaras, que irán instaladas en los mástiles de la iluminación artificial del parque. Además, se colocarán tres columnas adicionales que, junto a sus bases, serán ubicadas en puntos estratégicos para asegurar el mayor campo de visión posible con el menor número de cámaras necesarias. En cada poste o columna de iluminación se adaptarán entre dos y tres cámaras fijas y orientadas, con un alcance de hasta 60 metros y una gran resolución.

La instalación de fibra óptica permitirá la instalación de las cámaras de grabación y llevar la señal hasta el puesto de control que se desea instalar en la sede, o bien en el puesto de la Policía Local de Arucas, que podrá de esta forma hacer un seguimiento de lo que pasa en el Parque de Los Granjeros.

Campo de fútbol

La obra recoge de forma complementaria los trabajos de desbroce del parterre lateral que de norte a sur delimita el parque por su lindero colindante con el barranco, la limpieza interior y l apoda selectiva de los árboles, junto a la estabilización de los taludes que se han ido descalzando por las escorrentías.

En algunos casos se procederá a la tala para generar un espacio de uso lúdico tipo terraza, como también por la muerte de los ejemplares.

A esto se suma la reposición de las tejas del techado de los vestuarios del campo de fútbol, se sustituirán las puertas de aseos públicos vandalizadas y el césped artificial de algunas zonas, la plantación de especies autóctonas, las puertas de acceso al parque serán reparadas, al igual que las puertas del sistema eléctrico, se repararán las dos pérgolas y las señalizaciones, además de renovarse las papeleras de basura y la rehabilitación del entorno del antiguo quiosco y la automatización de la red de riego y la reforma del perimetrado del campo de fútbol.