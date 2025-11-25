Un trabajador de una obra muere al resbalar y golpearse la cabeza contra un escalón en Mogán

La Guardia Civil investiga el fallecimiento de un hombre —trabajador de un alojamiento turístico en obras en Puerto Rico (Mogán), según los primeros datos— tras resbalar y darse un fuerte golpe en la cabeza al impactar contra una escalera. El fallecido es un varón de origen polaco que llevaba solo seis días en Gran Canaria.

Los hechos ocurrieron este lunes, sobre las 15 horas, en la confluencia de la avenida de la Cornisa con la avenida de Mogán, en el municipio del sur de Gran Canaria. La víctima, varón de unos 50 años, perdió el equilibrio cuando bajaba unos escalones cargando un saco de escombros o material de obra, según la información a la que ha tenido acceso LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas.

En la caída, que ocurrió junto a una zona de estacionamiento de los apartamentos turísticos Orinoco, chocó contra el suelo y sufrió un golpe en la cabeza que, a falta de la autopsia, sería lo que le provocase el fallecimiento.

A la zona, tras la llamada de alerta de testigos y compañeros, acudió un doctor de un consultorio cercano y sanitarios del centro de salud de Arguineguín, así como varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de una empresa privada. Pese a los esfuerzos por reanimarlo, los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida y tan solo confirmaron el deceso.

También se desplazaron efectivos de Policía Local de Mogán, Protección Civil y Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación del fallecimiento. Los agentes tratan de aclarar las circunstancias del accidente que, según apuntan todos los datos, se trataría de un siniestro laboral.

El fallecido llegó a España hace solo seis días procedente de Polonia, su país natal, y consiguió empleo en la reforma de los apartamentos vacacionales de Puerto Rico donde ocurrió el suceso, informan las fuentes consultadas por este diario.

En el momento de los hechos, bajaba material de desescombrado de la obra hacia la vía pública. Los investigadores tratan de aclarar su vinculación con la reforma y si la empresa tenía todos los papeles en regla, así como autorizaciones y un plan de seguridad.

El cadáver del fallecido fue trasladado tras la autorización de la autoridad judicial al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizarle la autopsia y aclarar las causas del fallecimiento.