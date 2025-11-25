Tres detenidos y 18 denuncias a locales ubicados en la zona turística de Mogán

Entre las 20:30 horas del 14 y la 1:00 horas del 15 de noviembre de 2025, un operativo conjunto llevado a cabo por la Guardia Civil, la Policía Local de Mogán y la Inspección de Trabajo del Gobierno de Canarias Canarias tuvo lugar en varias zonas turísticas de este municipio del sur de Gran Canaria.

El dispositivo, que se desarrolló bajo los planes Comercio Seguro y Turismo Seguro, tuvo como objetivo reforzar la seguridad ciudadana, combatir el microtráfico de drogas y velar por el cumplimiento de la normativa laboral y administrativa en los establecimientos de ocio.

Un dispositivo coordinado

El operativo contó con la participación de múltiples unidades de la Guardia Civil, incluidos agentes del Puesto Principal de Puerto Rico, la Patrulla Rural de Compañía (PRC) y la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Vecindario (PAFIF), así como del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, que apoyó la intervención con perros detectores de drogas.

Además, la Policía Local de Mogán colaboró con una unidad canina y un dron, mientras que la Inspección de Trabajo se encargó de supervisar los aspectos laborales en los establecimientos.

Lugares de intervención

La actuación se centró en tres pilares fundamentales: mejorar la seguridad pública, combatir el microtráfico de drogas en áreas de ocio y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y administrativa.

Los lugares de intervención fueron las zonas de ocio más populares de la localidad, como Arguineguín, el Centro Comercial Puerto Rico y el Centro Comercial Europa. Estas áreas suelen tener un alto flujo de turistas y locales, lo que hace necesario un control continuo para mantener el orden y la seguridad.

Dosis de droga incautadas por la Guardia Civil en la zona turística de Mogán / G. C.

Resultados del operativo: detenciones y drogas incautadas

Durante el operativo, se inspeccionaron un total de siete locales en los que se llevaron a cabo controles e identificaciones de personas. El dispositivo resultó en la detención de tres individuos. Uno de los detenidos fue arrestado por tráfico de drogas tras la incautación de 13 dosis de cocaína (un total de 8,3 gramos) y dinero fraccionado en un bar de la zona. Los otros dos detenidos tenían requisitorias vigentes; uno por una orden judicial y el otro por una denuncia policial relacionada con amenazas con arma blanca.

A lo largo de la intervención, la policía incautó un total de 18 envoltorios de cocaína (10,5 gramos), además de pequeñas cantidades de marihuana (3,7 gramos) y hachís (40,3 gramos), todas ellas preparadas para el menudeo. El apoyo de los perros adiestrados en la detección de drogas fue crucial para localizar estas sustancias ilícitas en los establecimientos.

Dosis de drogas incautadas por la Guardia Civil en la zona turística de Mogán / G. C.

Infracciones laborales y administrativas

Además de las detenciones y las incautaciones, el operativo también dio lugar a varias denuncias administrativas. La PAFIF tramitó un total de 18 denuncias a tres locales por diversas infracciones relacionadas con el tráfico de sustancias y otras normativas.

La PRC y el Puesto Principal de Puerto Rico formularon cuatro denuncias a personas por infracciones bajo la Ley 4/2015. En cuanto a la Policía Local, se emitieron cuatro denuncias más vinculadas a infracciones en el ámbito de los espectáculos públicos. Por su parte, la Inspección de Trabajo levantó actas por incumplimientos laborales, que aún están pendientes de confirmación definitiva.

La colaboración entre instituciones

Este operativo ha resaltado la importancia de la coordinación interinstitucional entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, así como la cooperación con la ciudadanía y los responsables de los establecimientos de ocio. La implicación de la seguridad privada en los centros comerciales también resultó fundamental para garantizar la protección de turistas y residentes.

En palabras de las autoridades, estas intervenciones son esenciales en zonas de alto tránsito, donde la seguridad de los ciudadanos y la prevención del delito deben ser una prioridad. Además, se destacó la importancia de que los responsables de los negocios contribuyan activamente en la creación de un entorno seguro, al igual que la participación de la ciudadanía mediante la denuncia de comportamientos sospechosos.

Diligencias remitidas al Juzgado

Las diligencias realizadas durante este operativo han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de San Bartolomé de Tirajana, donde se determinarán los siguientes pasos judiciales en función de los hechos ocurridos.

Este tipo de actuaciones se enmarca dentro de los planes impulsados por la Dirección General de la Guardia Civil para garantizar la seguridad en los entornos turísticos y comerciales, contribuyendo a la creación de un entorno seguro para todos los ciudadanos y visitantes.