Vecindario da 'Pinceladas al alma de Gran Canaria'

La pintora Carolina Mejías, natural de Vecindario (Santa Lucía de Tirajana), presenta “Pinceladas al alma de Gran Canaria”, un proyecto que, según afirma, nace de un proceso profundamente personal ligado a la luz, al paisaje y al sentido vital que encuentra en la pintura. Es su exposición número 29 y reúne once obras pictóricas de gran formato realizadas en óleo sobre lienzo. Entre ellas, dos de Pozo Izquierdo, "un sitio único donde recargar baterías y unos paisajes marinos espectaculares", detalla. Ya se encuentra en la Sala de Exposiciones Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Mesa y López de la capital desde el pasado lunes y permanecerá hasta el 11 de enero.

La sala se llenó desde primera hora. Sus espectaculares trazos de luz los muestra en una colección de "obras construidas desde la observación de la naturaleza y los paisajes de la isla", con las que intenta “trasmitir la inmensidad del sentir canario”. Se compone de nueve piezas de 146 x 114 centímetros y dos de 200 x 120, todas elaboradas en “materiales de máxima calidad”. En casi 30 muestras, pone siempre por delante un detalle importante: " Lo mejor de mí profesión es dar ejemplo a los niños y niñas que ven mi obra. De que los sueños, si se trabaja duro por ellos, se hacen realidad".

Varios estilos

Mejías reconoce que para esta exposición se ha inspirado y nutrido de varios estilos. Del Impresionismo, señala, le interesa “la luz, los matices de cada color, el sentir vital de cada momento para trasmitir el vibrar de cada color con entusiasmo y pasión”. Del Romanticismo mantiene cerca “la filosofía de lo sublime, como la elevación del espíritu y la conciencia de nuestra naturaleza”. Del Luminismo adopta “el estudio exhaustivo y detallado de los efectos de la luz”. Y del Hiperrealismo busca plasmar “todos y cada uno de los detalles en cada obra” como una forma de transmitir “todo mi cariño en cada minuciosa pincelada”.

Cita como máximos referentes a Willian Turner, Camille Pissarro, Joaquín Sorolla, Georgia O’Keeffe y Antonio López, artistas de los que asegura que aprende para lograr “armonía, equilibrio y trasmitir la fuerza y el poder de la luz en nuestras vidas”.

Esa luz es para ella mucho más que un recurso plástico. Es casi una declaración de vida: “Trato de trasmitir calma en un mundo acelerado. Haciendo un canto a la vida y a nuestras islas. Creando arte para que nazca con la pintura una primavera radiante, llena de amor a la vida, amor a nuestra gente, a nuestro patrimonio y a nuestras islas”.

"Me ensancha el alma"

La santaluceña afirma que la pintura es su motor emocional. "Pintar para mí es tan vital como respirar. Es lo que más amo en este mundo. No miro el reloj ni fechas cuando pinto, solo me concentro y me dejo llevar por la inspiración”. Describe que siempre pinta “lo que me ensancha el alma y lo que me hace feliz, lo que me da aliento y fuerza, la belleza y la luz de nuestras islas”.

Cada cuadro, explica, es un espejo de lo que percibe en el entorno: “La obra que pinto es solo el reflejo de la energía que nos rodea en Canarias, tanto en naturaleza como humanamente”.

Por eso resume la exposición como un conjunto profundamente íntimo: “Son once obras que resumen lo que me hace crecer como persona”.

Una de sus dos obras de Pozo Izquierdo. / Juan Carlos Castro

Entre ellos, dos hacen referencia directa a su municipio natal. Concretamente, plasma dos de Pozo Izquierdo, "un sitio único donde recargar baterías. Y con unos paisajes marinos espectaculares".

Seis lienzos recogen arboledas y flores de barrancos y presas; los otros cinco son marinas inspiradas “en los paisajes y frescura del mar”. Toda la serie parte de escenarios reales de Gran Canaria, reinterpretados desde diferentes enfoques estéticos que la artista ha incorporado a lo largo de su trayectoria.