Meteorología
La Aemet advierte de un descenso térmico y lluvias en el norte de Canarias este miércoles
El archipiélago vivirá un día de nubosidad cambiante, lluvias dispersas y temperaturas ligeramente más bajas.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles un aumento de la nubosidad, lluvias débiles en las vertientes norte de las islas montañosas y un descenso de las temperaturas en Canarias.
Las máximas bajarán de forma ligera o moderada según zonas, mientras que el viento soplará del nordeste con intensidad moderada. En el mar se espera marejadilla o marejada y mar de fondo del norte cercano al metro.
LANZAROTE — Nubes y posible lluvia
Intervalos nubosos que aumentan por la mañana. Lluvias débiles puntuales.
Arrecife: 17 / 23 °C
FUERTEVENTURA — Más nubes al mediodía
Cielos con nubes altas y bajas, compactos a mediodía. Lluvias débiles aisladas.
Puerto del Rosario: 17 / 22 °C
GRAN CANARIA — Lluvias en el nordeste
Nubes en aumento y lluvias débiles por la tarde en el nordeste.
Las Palmas: 19 / 24 °C
TENERIFE — Lluvias débiles por la tarde
Nubes compactas y precipitaciones débiles en el norte.
Santa Cruz: 18 / 24 °C
LA GOMERA — Nubes y lluvias débiles
Intervalos nubosos y lluvias débiles en el norte al final del día.
San Sebastián: 20 / 24 °C
LA PALMA — Lluvia en norte y este
Nubosidad creciente y lluvias débiles o moderadas al final del día.
Santa Cruz: 17 / 22 °C
EL HIERRO — Nubes compactas por la noche
Lluvias débiles en la vertiente norte, también de madrugada.
Valverde: 15 / 19 °C
