La Aemet advierte de un descenso térmico y lluvias en el norte de Canarias este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles un aumento de la nubosidad, lluvias débiles en las vertientes norte de las islas montañosas y un descenso de las temperaturas en Canarias.

Las máximas bajarán de forma ligera o moderada según zonas, mientras que el viento soplará del nordeste con intensidad moderada. En el mar se espera marejadilla o marejada y mar de fondo del norte cercano al metro.

LANZAROTE — Nubes y posible lluvia

Intervalos nubosos que aumentan por la mañana. Lluvias débiles puntuales.

Arrecife: 17 / 23 °C

FUERTEVENTURA — Más nubes al mediodía

Cielos con nubes altas y bajas, compactos a mediodía. Lluvias débiles aisladas.

Puerto del Rosario: 17 / 22 °C

GRAN CANARIA — Lluvias en el nordeste

Nubes en aumento y lluvias débiles por la tarde en el nordeste.

Las Palmas: 19 / 24 °C

TENERIFE — Lluvias débiles por la tarde

Nubes compactas y precipitaciones débiles en el norte.

Santa Cruz: 18 / 24 °C

LA GOMERA — Nubes y lluvias débiles

Intervalos nubosos y lluvias débiles en el norte al final del día.

San Sebastián: 20 / 24 °C

LA PALMA — Lluvia en norte y este

Nubosidad creciente y lluvias débiles o moderadas al final del día.

Santa Cruz: 17 / 22 °C

EL HIERRO — Nubes compactas por la noche

Lluvias débiles en la vertiente norte, también de madrugada.

Valverde: 15 / 19 °C