La Aemet anuncia un aumento de nubosidad y lluvias débiles este jueves en Canarias: vientos más intensos en varias islas
La jornada estará marcada por cielos más cubiertos, lluvias aisladas y rachas de viento destacadas en sectores del sureste y noroeste del archipiélago.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica un jueves marcado por un aumento generalizado de la nubosidad en Canarias, con amaneceres ya cubiertos en las zonas del norte y más intervalos nubosos en el resto del archipiélago. Las lluvias, si aparecen, serán débiles y dispersas, sin cambios significativos en las temperaturas, que mantendrán máximas de 22–23 °C en las capitales insulares.
El viento soplará con intensidad moderada desde el nordeste, con rachas fuertes en áreas expuestas del sureste y noroeste de varias islas. En el mar, se espera viento del nordeste de fuerza 3 a 5, marejadilla a marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, acompañado localmente por aguaceros a rachas.
A continuación, la evolución prevista por islas en formato directo y sintético:
LANZAROTE — Intervalos nubosos
Cielos con nubes y ambiente estable. Viento moderado del nordeste.
Arrecife: 17 / 23 °C
FUERTEVENTURA — Intervalos nubosos
Cielos parcialmente nubosos. Viento moderado del nordeste.
Puerto del Rosario: 17 / 22 °C
GRAN CANARIA — Nubes y posibles lluvias
Norte nuboso con lluvia débil de madrugada. Sur con más nubes por la tarde. Viento del nordeste con intervalos fuertes.
Las Palmas: 19 / 23 °C
TENERIFE — Lluvia débil puntual
Nuboso con lloviznas en nordeste y zonas del suroeste por la tarde. Viento del nordeste, más intenso en el sureste por la noche.
Santa Cruz: 18 / 22 °C
LA GOMERA — Nubes y alguna lluvia
Nuboso, con lluvia débil en el norte de madrugada. Claros en el sur durante el día.
San Sebastián: 19 / 23 °C
LA PALMA — Lluvia débil aislada
Nuboso con lloviznas en norte y oeste de madrugada. Algunos claros en el oeste.
Santa Cruz: 16 / 21 °C
EL HIERRO — Nubes y lloviznas
Nuboso con lluvia débil en el norte de madrugada. Claros en el sur.
Valverde: 14 / 18 °C
