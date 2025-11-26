La Aemet anuncia un aumento de nubosidad y lluvias débiles este jueves en Canarias: vientos más intensos en varias islas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica un jueves marcado por un aumento generalizado de la nubosidad en Canarias, con amaneceres ya cubiertos en las zonas del norte y más intervalos nubosos en el resto del archipiélago. Las lluvias, si aparecen, serán débiles y dispersas, sin cambios significativos en las temperaturas, que mantendrán máximas de 22–23 °C en las capitales insulares.

El viento soplará con intensidad moderada desde el nordeste, con rachas fuertes en áreas expuestas del sureste y noroeste de varias islas. En el mar, se espera viento del nordeste de fuerza 3 a 5, marejadilla a marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, acompañado localmente por aguaceros a rachas.

A continuación, la evolución prevista por islas en formato directo y sintético:

LANZAROTE — Intervalos nubosos

Cielos con nubes y ambiente estable. Viento moderado del nordeste.

Arrecife: 17 / 23 °C

FUERTEVENTURA — Intervalos nubosos

Cielos parcialmente nubosos. Viento moderado del nordeste.

Puerto del Rosario: 17 / 22 °C

GRAN CANARIA — Nubes y posibles lluvias

Norte nuboso con lluvia débil de madrugada. Sur con más nubes por la tarde. Viento del nordeste con intervalos fuertes.

Las Palmas: 19 / 23 °C

TENERIFE — Lluvia débil puntual

Nuboso con lloviznas en nordeste y zonas del suroeste por la tarde. Viento del nordeste, más intenso en el sureste por la noche.

Santa Cruz: 18 / 22 °C

LA GOMERA — Nubes y alguna lluvia

Nuboso, con lluvia débil en el norte de madrugada. Claros en el sur durante el día.

San Sebastián: 19 / 23 °C

LA PALMA — Lluvia débil aislada

Nuboso con lloviznas en norte y oeste de madrugada. Algunos claros en el oeste.

Santa Cruz: 16 / 21 °C

EL HIERRO — Nubes y lloviznas

Nuboso con lluvia débil en el norte de madrugada. Claros en el sur.

Valverde: 14 / 18 °C