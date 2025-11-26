La Aldea de San Nicolás impulsa el emprendimiento local con la celebración de la I Feria Emprende

La Aldea de San Nicolás celebró el pasado viernes, 21 de noviembre, la I Feria Emprende La Aldea, un encuentro destinado a fomentar la iniciativa emprendedora y fortalecer el tejido empresarial del municipio. El evento tuvo lugar en la Plaza de La Alameda y reunió a emprendedores, empresas, entidades de apoyo e instituciones vinculadas al desarrollo económico.

La feria fue organizada por la concejalía de Empleo y Desarrollo Local de la Corporación municipal, que dirige Yara Cárdenes, y contó con la colaboración de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, y de GESPLAN. En ella, el municipio se proyectó como un referente comarcal orientado a crear un espacio dinámico de intercambio de ideas, conexiones profesionales y descubrimiento de nuevas oportunidades.

El alcalde del municipio, Pedro Suárez, aseguró que "el propósito central de esta iniciativa fue ofrecer a los participantes herramientas, recursos y experiencias que contribuyan a su desarrollo personal y profesional. Seguiremos trabajando para que más personas puedan beneficiarse de proyectos como este".

Por su parte, la concejala del área, Yara Cárdenes, declaró que "esta propuesta nace del compromiso por impulsar programas formativos que amplíen las oportunidades de nuestros vecinos y vecinas y fomenten su participación activa en iniciativas de crecimiento y aprendizaje".

Así, los asistentes pudieron conocer las fuentes de financiación públicas y privadas disponibles, recibir orientación sobre los pasos y trámites para la creación de empresas, acercarse a entidades que ofrecen asesoramiento y acompañamiento empresarial, e inspirarse a través de casos reales de éxito emprendedor.

Por otro lado, los centros educativos del municipio disfrutaron de talleres dinámicos, charlas motivacionales y espacios de interacción directa con empresas y agentes del ecosistema emprendedor local, ampliando así su perspectiva sobre formación, empleo e innovación.

La I Feria Emprende La Aldea forma parte del Plan Director de Desarrollo Económico del municipio, una apuesta por consolidar un ecosistema emprendedor sólido y sostenible.

Con esta primera edición, La Aldea de San Nicolás da un paso hacia la creación de un espacio estable de encuentro y desarrollo profesional, fortaleciendo la conexión entre formación y empresa y promoviendo nuevas iniciativas que contribuyan al progreso.