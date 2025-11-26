El CAAM inaugura la décima edición de 'Espacio CV' con obras de tres jóvenes artistas de Gran Canaria

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) presentó este 26 de noviembre la décima exposición colectiva del programa Espacio CV, Creatividad y Visibilidad, una muestra que reúne las obras de tres jóvenes artistas de Gran Canaria: Ariadna Alemán Gómez, Yon Bengoechea y Cristina Ortega. Sus proyectos fueron seleccionados mediante convocatoria pública.

La exposición se inaugura mañana, jueves 27 de noviembre, a las 20.00 horas, y podrá visitarse hasta el 25 de enero de 2026 en una de las salas del patio del centro. Como actividad paralela, el público podrá sumarse a una visita guiada este viernes, 28 de noviembre, a las 19.00 horas, conducida por los propios artistas.

Proyectos y lenguajes artísticos

Los tres trabajos seleccionados han sido desarrollados en distintos lenguajes -fotografía, dibujo e instalación- y abordan temas como la memoria, la infancia, la identidad y la canariedad.

La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, felicitó a los artistas y destacó que, con esta iniciativa, siguen trabajando desde su «compromiso con la creación contemporánea», especialmente con el segmento de artistas emergentes del Archipiélago.

El director del CAAM, Orlando Britto Jinorio, recordó que Espacio CV es un programa nacido en 2017 para promocionar y difundir el trabajo de jóvenes talentos. Hasta ahora se han seleccionado y exhibido 47 artistas, en su mayoría mujeres, de acuerdo con la proporción de estudiantes de arte en los centros educativos.

«Sobre la infancia»

Ariadna Alemán presenta Sobre la infancia, un proyecto compuesto por diez láminas de dibujo que representan a niñas y niños del pasado y del presente en Canarias, además de un libro con frases poéticas.

La propuesta busca resaltar la importancia de la infancia y la identidad canaria mediante figuras en movimiento realizadas con grafito y colores primarios. El trabajo parte de la frase del crítico John Berger: «Los niños construyen cosas por el placer de construirlas, no para poseerlas», lo que llevó a la creadora a evitar la obsesión por la perfección y apostar por un enfoque más emocional.

Ariadna Alemán junto a su obra en el CAAM. / Quique Curbelo

Yon Bengoechea: «Aftersun»

Por su parte, Yon Bengoechea trae la propuesta «Aftersun», una serie fotográfica mostrada a través de visores estereoscópicos, dispositivos que se convierten en parte fundamental del discurso e invitan a la interacción.

Su proyecto revisa críticamente los imaginarios y narrativas que rodean a estos aparatos, conectando con la noción de «arqueología epistemológica» de Michel Foucault. La obra explora el contexto histórico del desarrollo de la fotografía estereoscópica en los años 50, vinculado al optimismo económico, el capitalismo moderno y la sociedad de consumo.

«Sisas, cuellos y tiros»

La instalación escultórica de Cristina Ortega, Sisas, cuellos y tiros, reúne 40 piezas de arcilla blanca modeladas a mano y alineadas en pared, evocando un taller de costura.

Cristina Ortega junto a su obra en el CAAM. / Quique Curbelo

La obra reivindica el trabajo manual y la práctica artesanal frente a los métodos industriales. El sisómetro -regla en forma de gota usada para trazar sisas, cuellos y tiros- se convierte aquí en objeto simbólico que conecta cuerpo y herramienta.

Cada pieza recoge trazos, curvas y marcas basadas en el mantel de trabajo de la madre de la artista, creando una cartografía del hacer cotidiano. La comisaria de la muestra Eva Pintiado destaca que la obra transforma lo funcional en poético, elevando lo doméstico al ámbito expositivo y reivindicando el residuo gráfico como archivo afectivo.

Con esta edición de Espacio CV, el CAAM reafirma su compromiso de apoyo a la creación artística joven, la visibilización de nuevos proyectos y la promoción de redes de colaboración en el ámbito del arte contemporáneo.