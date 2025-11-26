El Cabildo de Gran Canaria cede la Casa Fuentes a la Fundación Alfredo Kraus

El gobierno del Cabildo de Gran Canaria ha acordado la cesión gratuita del inmueble de propiedad insular conocido como la Casa Fuentes a la Fundación Internacional Alfredo Kraus y ha abierto un periodo de información pública de 20 días, a partir de este jueves, a efectos de presentación de alegaciones. Transcurrido ese plazo, si no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará definitiva la cesión de uso a la entidad que preserva el legado del célebre tenor grancanario.

El acuerdo, adoptado por el Consejo de Gobierno Insular el pasado 18 de noviembre, se publicó este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), donde se detalla que el expediente se podrá examinar en las oficinas del Servicio de Patrimonio de la Corporación. En la misma reunión del gabinete de Antonio Morales se concedió el uso gratuito de varios locales ubicados en el inmueble conocido como Internado de Fátima, también en la capital grancanaria, a favor de la Fundación Canaria para las Personas con Sordera y sus Familias (Funcasor), con el mismo periodo de información pública.

La cesión de la Casa Fuentes a la Fundación Kraus pondrá punto final a siete años de polémicas e incertidumbres en el Cabildo sobre el destino final de ese palacete, situado en la calle Doctor García Castrillo de Ciudad Jardín y diseñado en 1924 por el arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre.

El Cabildo compró el inmueble en el año 2018 a la Sociedad General de Autores de España (SGAE) por 2,65 millones de euros con el objetivo de que instalara allí una sede de la London School of Economics.

Fue una adquisición controvertida, criticada por los grupos de la oposición -PP y CC- y también por Podemos, entonces uno de los socios de gobierno del Cabildo, al desvelarse que seis meses de realizarse la convocatoria pública para buscar un edificio para la London School ya se había decidido ubicar ese centro de estudios en la Casa Fuentes.

Reformas

El gobierno insular aprobó en 2019 una reforma, por valor de 320.000 euros, para adaptar el inmueble a los usos educativos, con el anuncio de que las actividades comenzarían ese mismo año. Sin embargo, el proyecto de apoyar una sede de la London School de Gran Canaria se desechó sin mayores explicaciones por parte del gobierno insular y el palacete ha seguido vació hasta ahora. En ese ínterin se barajaron distintos usos, como destinarlo a oficinas de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) o de otros organismos del Cabildo.

En 2022, después de dos años de silencio, el Cabildo adjudicó otra serie de obras por valor de 1,2 millones de euros, culminadas en mayo de 2024. A finales de ese mes, en un Pleno del Cabildo y a preguntas de la portavoz del PP Pepa Luzardo, el consejero de Hacienda, Pedro Justo, adelantó que la Casa Fuentes se destinaría finalmente a sede de la Fundación Internacional Alfredo Kraus.

En la misma sesión plenaria, el presidente Antonio Morales confirmó esa decisión y explicó que la familia del tenor grancanario ya había dado su visto bueno a que el palacete de Ciudad Jardín se destine a conservar y exponer al público el legado musical y personal del artista, actualmente almacenado en otras instalaciones.

Un año y medio después de ese anuncio, el departamento de Presidencia que dirige Teodoro Sosa ha culminado el expediente y lo saca a exposición pública para la cesión definitiva.