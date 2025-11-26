El Cabildo encarga a Tragsa la reforma del Arbergue de Tamadaba

El gobierno del Cabildo de Gran Canaria ha optado por encargar la reforma del Albergue Juvenil del Pinar de Tamadaba a la empresa pública Tragsa tras quedar desierto el concurso público para la ejecución de la obra. Los trabajos para recuperar esas instalaciones, abandonadas desde principios de este siglo y cuyo proyecto de recuperación acumula casi diez años de retraso, costarán 2.548.704 euros y se iniciarán el próximo mes de diciembre. La duración de la obra es de 15 meses, por lo que se prevé que se termine en febrero de 2027.

En una resolución de este pasado lunes, el Consejo de Gobierno dio luz verde a la solicitud del Servicio de Arquitectura a Tragsa, en su condición de «medio propio personificado del Cabildo», para que realizara una propuesta de retarifado del presupuesto del proyecto para rehabilitar el albergue.

Una vez recibida y analizada la respuesta de Tragsa, ese departamento de la Consejería de Obras Públicas, Arquitectura y Vivienda propuso encargarle la obra y dejar sin efecto una anterior resolución por la que se renunciaba a los gastos plurianuales en los presupuestos de 2025 y 2026 al haber quedado desierto el concurso público.

Rehabilitación

En otro giro de la accidentada rehabilitación de ese espacio de ocio, la resolución recién aprobada señala que existe crédito «adecuado y suficiente» con cargo a la aplicación presupuestaria «Rehabilitación de edificios» en las cuentas del Cabildo para este año 2025 y, «en su caso, de su equivalente en el presupuesto futuro una vez se apruebe el correspondiente gasto plurianual». La resolución esta firmada por la consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad, Isabel Mena, en ausencia del vicepresidente y responsable de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, de viaje en China.

El departamento de Hidalgo asumió la recuperación de ese espacio recreativo en Tamadaba después de varios intentos fallidos de las consejerías de Medio Ambiente y de Juventud, que no fueron capaces de sacar adelante un proyecto conjunto para reformar los edificios y construir en la antigua piscina un búnker donde refugiar a los usuarios del albergue en caso de un incendio forestal. Aunque está situado en el municipio de Agaete, solo tiene un único acceso por carretera desde Artenara.

El Pleno del Cabildo autorizó el pasado 2 de junio dos gastos plurianuales por un total de 2,8 millones de euros. El gasto para el contrato de las obras debía ascender a 2.604.296 euros, de los que 217.024 euros correspondían al año 2025 y los otros 2.387.271 euros a 2026. En paralelo, y también con la unanimidad de todos los grupos políticos, se aprobó otro gasto de 219.511 euros para contratar la dirección facultativa de los trabajos.

Un mes después, el departamento de Hidalgo sacó a licitación las obras, con la previsión de que se ejecutaran en colaboración con las consejerías de Educación y Juventud y la de Medio Ambiente, que gestionarán el centro en el futuro. El refugio antiincendios no está en el proyecto y su construcción corresponde al área del consejero Raúl García Brink.

Concurso desierto

Sin embargo, la adjudicación quedó desierta el 26 de septiembre al no haber ninguna empresa interesada en la reforma, por lo que el 24 de octubre se resolvió desistir del gasto plurianual de 2025 y 2026 para «actualizar el proyecto que sirvió de soporte para la licitación fallida del contrato, además de los pliegos». Esta última decisión se revoca ahora para encargar de forma directa a Tragsa la realización de los trabajos.

Carteles de prohibido el paso en los restos del albergue juvenil / LP/DLP

Tras la reforma tendrá 50 plazas y se integrará en la Red de Albergues Juveniles de Canarias. Con el proyecto, según detalló Hidalgo en julio, «se busca agrupar alojamientos y concentrar los elementos sanitarios para un funcionamiento más eficiente». En concreto, contempla la reforma del comedor, cocina, vivienda y almacén, aseos y duchas. Se demolerán construcciones y se construirán dos nuevos edificios de alojamiento. El antiguo edificio de vivienda y almacén se convertirá en un alojamiento con 16 literas (32 plazas) y un dormitorio doble para monitores. La enfermería será sustituida por otro edificio con 9 literas (18 plazas) y otro dormitorio doble para monitores, formando un patio abierto para actividades al aire libre.

Críticas del PP

Ante esa decisión, el portavoz del PP, Miguel Jorge, consideró que «es un engaño más en la larga lista de incumplimientos del presidente Antonio Morales, y un ejemplo perfecto de la desidia y la manifiesta incapacidad del gobierno insular de NC y PSOE para impulsar y ejecutar actuaciones anunciadas desde hace años bajo el falso eslogan de Ecoísla».

Jorge afirmó que «es inadmisible que un proyecto que empezó a coger forma en el año 2016, y que ya se incluyó en el fantasmagórico Plan Transforma presentando a bombo y platillo en 2017, con una partida inicial de un millón de euros, ni siquiera haya arrancado casi diez años después de estar dando tumbos por diferentes departamentos del Cabildo».

«Mucho nos tememos, y ojalá me equivoque, que terminará el mandato en mayo de 2027 y no veremos abiertas las puertas de un albergue que forma parte de la memoria colectiva y los recuerdos de miles de grancanarios que en sus años de juventud disfrutaron de estas instalaciones en pleno corazón del pinar de Tamadaba».