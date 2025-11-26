Desmantelado un robo con fuerza en una vivienda vacacional en Agüimes tras varios delitos encadenados

Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Agüimes, en Gran Canaria, han esclarecido un robo con fuerza ocurrido en una vivienda vacacional de la zona. El caso, que se remonta al 17 de mayo, fue inicialmente reportado por una turista extranjera que se alojaba en la propiedad, ha informado este miércoles la Benemérita.

Según la denuncia inicial, la víctima había dejado su teléfono móvil, su cartera y las llaves de su coche de alquiler en el interior del vehículo sin cerrar, pero la investigación pronto descubrió inconsistencias en esta versión.

Incoherencias iniciales que levantaron sospechas

La turista, que dependía de su teléfono móvil para sus actividades laborales y cotidianas, informó a la Guardia Civil sobre lo sucedido. Sin embargo, el hecho de que dejara su dispositivo móvil fuera de su alcance durante tanto tiempo generó dudas entre los agentes. La confusión inicial se debió a un error de interpretación del propietario de la vivienda, quien actuó como traductor durante la denuncia.

Al contactar directamente con la víctima, se aclararon los hechos y se descubrió que el robo no se había producido en el vehículo, sino en el interior de la vivienda vacacional. Los agentes realizaron una inspección ocular, confirmando que los delincuentes habían accedido al inmueble por una ventana de la planta baja. Utilizaron una técnica de forzado en las lamas de aluminio de la contraventana, que les permitió abrir la ventana y acceder al interior.

El robo y la secuela de delitos

Una vez dentro del apartamento, los ladrones sustrajeron varios objetos de valor que se encontraban sobre una mesa, entre ellos un teléfono móvil de alta gama, una cartera con documentación y tarjetas bancarias, y un juego de llaves del coche de alquiler. Sin embargo, lo que parecía un simple robo con fuerza se complicó cuando los delincuentes utilizaron las llaves y la documentación para localizar el vehículo de la víctima, estacionado cerca de la vivienda.

En un segundo robo, los autores accedieron al coche de alquiler utilizando el mando a distancia y sustrajeron varios efectos personales de la víctima, como ropa, calzado deportivo y toallas. El hecho no terminó ahí, ya que los ladrones utilizaron las tarjetas bancarias para realizar compras fraudulentas en diversos comercios, cometiendo así tres delitos de estafa.

Identificación y detención de los responsables

A medida que avanzaba la investigación, los agentes de la Guardia Civil identificaron a los responsables del robo. Uno de los implicados ya se encontraba en prisión por otros delitos, por lo que se notificó su vinculación con este caso al Juzgado de Instrucción correspondiente. El segundo sospechoso fue citado a declarar el 26 de octubre en las dependencias de la Guardia Civil de Agüimes.

Gracias a la colaboración de los empleados de la empresa de alquiler del vehículo y al uso de la geolocalización del teléfono móvil de la víctima, se logró recuperar el dispositivo sustraído. Esta acción conjunta permitió esclarecer la cadena de delitos, que incluyó no solo el robo en la vivienda, sino también los fraudes posteriores.

Las diligencias del caso fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Telde.