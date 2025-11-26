La Guardia Civil denuncia falta de medios tras reducir a una luchadora de MMA: "Sin conocimientos en artes marciales, esto habría acabado en tragedia”

“Gracias a que uno de los compañeros tenía conocimientos en artes marciales, se pudo reducir. Si no, podríamos estar hablando de otra tragedia.” Con esta frase contundente, Juan Couce, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ha puesto, a través de los micrófonos de Canarias Radio, el foco en la alarmante falta de medios con la que los agentes afrontan intervenciones de alto riesgo como la vivida el pasado lunes en el aeropuerto de Gran Canaria.

La escena: un vuelo de Ryanair con destino Dublín, una pasajera que pierde el control minutos antes del despegue y dos agentes de la Guardia Civil heridos tras enfrentarse a una luchadora profesional de artes marciales mixtas. El incidente ha reabierto el debate sobre seguridad aérea y preparación policial, con Couce como voz central de una denuncia que pide acciones urgentes.

El vuelo FR7126 se encontraba en plena fase previa al despegue cuando Sinead Kavanagh, luchadora profesional irlandesa de MMA, comenzó a mostrar una actitud agresiva. Ignoró las instrucciones del personal de cabina, gritaba y se comportaba de forma errática. Ante la escalada de tensión, el comandante del avión activó el protocolo de seguridad y solicitó intervención inmediata de la Guardia Civil.

Dos agentes subieron a bordo con la intención de retirar a la pasajera, pero lo que debía ser una actuación controlada derivó en una pelea violenta en plena cabina. Kavanagh, con evidente superioridad física, se enfrentó directamente a los agentes, en una escena grabada por varios testigos con sus móviles.

Heridos y sin medios

Durante la intervención, los agentes recibieron golpes contundentes que les causaron lesiones y provocaron su baja médica. Según el propio Couce, aunque no sufrieron fracturas óseas, el impacto físico y emocional fue considerable. “No es normal que se exponga así a los compañeros, sin equipamiento ni apoyo para enfrentarse a personas entrenadas para pelear.”

Además, añadió que “nadie se imaginaba que esta persona fuera una luchadora profesional de MMA. Y el problema es que no tenemos los medios para reducir a una persona de estas características.”

Couce remarcó que fue la formación personal de uno de los agentes en artes marciales lo que evitó una situación mucho más grave: “Gracias a eso se pudo controlar, pero si esta persona hubiera logrado arrebatar el arma, estaríamos hablando de otra cosa”.

Las imágenes captadas muestran un ambiente caótico: forcejeos, gritos, cuerpos cayendo entre asientos y pasajeros claramente asustados. Un hombre —aún sin identificar plenamente— también aparece en los vídeos, tratando de intervenir. Su rol está bajo investigación.

La escena, que duró varios minutos, puso en evidencia la fragilidad del entorno aéreo ante pasajeros violentos. No hubo daños materiales, pero el impacto psicológico sobre la tripulación y el pasaje fue significativo.

Una luchadora profesional fuera de control

Sinead Kavanagh, conocida en el circuito profesional por su participación en eventos de Bellator MMA, es una atleta de élite. Su preparación física la hace una persona con una capacidad combativa muy por encima de la media. Nada en el proceso de embarque anticipó este riesgo, ni existía ningún indicio previo de inestabilidad o agresividad.

Por ello, Couce insiste en que se deben implementar sistemas de alerta previa y evaluación de pasajeros conflictivos, especialmente en vuelos internacionales.

Una vez reducida, Kavanagh fue esposada y retirada del avión. La aeronave retomó su actividad tras un retraso significativo. La deportista fue trasladada a dependencias policiales y ya ha pasado a disposición judicial. Se enfrenta a cargos por atentado a la autoridad, lesiones y resistencia, entre otros.

La investigación sigue abierta, y se esperan los resultados de los informes médicos y de los análisis de comportamiento para determinar si existían causas médicas o psiquiátricas detrás de su conducta.