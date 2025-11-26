Guía da la bienvenida a la Navidad con más de 40 actividades para todos los públicos

Santa María de Guía ya vive la Navidad. A partir del jueves 27 de noviembre, el municipio norteño de Gran Canaria se sumerge en un ambiente festivo único con una programación que destaca por su diversidad, inclusividad y carácter familiar. El encendido navideño en el frontis de la Iglesia Matriz, junto a un impactante espectáculo inmersivo de luz y sonido, marcará el inicio de unas fiestas que se extenderán hasta la víspera de Reyes, el 5 de enero.

Este año, Guía elimina los fuegos artificiales, una decisión adoptada como parte de su compromiso con el bienestar animal. En su lugar, se propone una experiencia visual y sonora apta para todos los públicos, sin causar molestias a personas sensibles o a las mascotas.

El alcalde Alfredo Gonçalves Ferreira y el concejal de Cultura y Patrimonio Histórico, Julián Melián Aguiar, presentaron una agenda que incluye más de 40 eventos en diferentes enclaves del municipio. Desde espectáculos familiares y talleres infantiles hasta conciertos, cabalgatas, ferias comerciales, actividades solidarias y culturales, el municipio se transforma en un gran escenario navideño.

La música, protagonista absoluta de la Navidad en Guía

Uno de los momentos más esperados será el Concierto de Navidad de Los Gofiones, que se celebra por primera vez en Guía, marcando un hito en la historia cultural del municipio.

A esta actuación estelar le seguirán otras propuestas musicales destacadas, como el Tributo a Fito y Fitipaldi “La boina de Fito”, que tendrá lugar el 20 de diciembre en Las Huertas, dentro de la Feria de Comercio Local.

Además, el Festival Recréate en Guía, el 27 de diciembre, contará con artistas como Armonía Show, Pedro Afonso, Kilian Viera, Aseres, Tony Bob y Star Music, asegurando una velada festiva para todos los gustos.

El 31 de diciembre, el municipio celebrará su tradicional Fiesta de Fin de Año con campanadas desde la Iglesia de Santa María de Guía y actuaciones de Los Lola, El Último que cierre y el DJ local Javi Row. Habrá cotillón y uvas para todos los asistentes, consolidando esta cita como una de las más simbólicas y esperadas.

Entre las actividades pensadas para los más pequeños destacan:

El espectáculo “En busca de la Magia” , el 19 de diciembre en la Plaza Grande.

, el 19 de diciembre en la Plaza Grande. La obra “Súper Abuela” , que se representará tras la Gran Cabalgata de Reyes el 5 de enero.

, que se representará tras la el 5 de enero. La instalación del Circo Circanario, del 19 de diciembre al 6 de enero, en el aparcamiento del Parque del Bardo.

Además, los días 2, 3 y 4 de enero se celebrará el Paseo de los Pajes Reales por los distintos barrios, reforzando la ilusión en la antesala de la llegada de Sus Majestades de Oriente.