El Mercado Agrícola de Gáldar regresa este domingo con novedades y sabor local

El Mercado Agrícola de Gáldar, una iniciativa promovida por la Concejalía de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar, bajo la dirección del concejal de Tine Martín Ojeda, vuelve este domingo, 30 de noviembre, a la Plaza de Santiago y sus alrededores, en una edición que incorpora nuevas actividades y propuestas para seguir consolidándose como un referente del comercio local y sostenible en el norte de Gran Canaria.

Con horario de 9:00 a 13:30 horas, el Mercado ofrecerá a vecinos y visitantes una auténtica experiencia gastronómica y cultural, centrada en la promoción de los productos locales, la economía circular y el consumo responsable. Cada quince días, los domingos, este espacio se convierte en un punto de encuentro entre productores y consumidores, fortaleciendo los lazos entre el campo y la ciudad.

Los asistentes podrán adquirir una amplia selección de productos de kilómetro cero, elaborados con esmero y tradición. Frutas, verduras de temporada, panes, quesos artesanales, mieles locales, vinos de la tierra, conservas caseras y otras delicias que reflejan la riqueza y diversidad del sector primario de Gran Canaria. Todos ellos, cultivados, elaborados y comercializados por manos locales comprometidas con la calidad y la sostenibilidad.

Música, degustaciones y dinamismo cultural

Esta edición trae como novedad un programa de animación cultural diseñado para crear un ambiente cálido y festivo. Las actuaciones musicales correrán a cargo de Ana Gil y Gonzalo Macías, quienes ofrecerán un repertorio acústico con toques canarios y contemporáneos, y de Gristina Martín, que cerrará la jornada con un espectáculo lleno de energía y arraigo popular.

Además, los visitantes podrán participar en una degustación gratuita de productos locales, organizada por los alumnos y alumnas de los Programas de Formación en Alternativas Educativas (PFAE), que mostrarán sus habilidades culinarias y su compromiso con la valorización del patrimonio gastronómico del municipio.

El Mercado Agrícola de Gáldar es parte del Programa Insular de Mercados Agrícolas, Ganaderos y Pesqueros de Gran Canaria, con la colaboración de la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria, lo que refuerza su vocación de cohesión territorial y apoyo al sector productivo local.