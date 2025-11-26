La ONCE reparte 528.000 euros en Agaete, Telde e Ingenio

En el sorteo del 25 de noviembre del Cupón Diario de la ONCE, los grancanarios fueron los grandes afortunados con una lluvia de premios que alcanzó los 525.000 euros en diversos puntos de la isla. El sorteo ha dejado importantes ganancias en Agaete y Telde, gracias a los cupones de la organización, que continúan repartiendo ilusión y suerte entre la ciudadanía.

El mayor reparto se produjo en Agaete, donde se distribuyeron un total de 350.000 euros en diez cupones de 35.000 euros cada uno. El agente vendedora de la ONCE, Yonathan Jesús Suárez, fue el encargado de repartir esta fortuna en la calle Santa Rita, nº 4, en el Puerto de Las Nieves.

Por otro lado, en Telde, el premio alcanzó los 175.000 euros, con cinco cupones de 35.000 euros. María José Batista, vendedora desde agosto de 2024, fue la responsable de esta distribución de premios en la calle Poeta Fernando González de la ciudad.

María José Batista Quevedo, vendedora de la ONCE en Telde / La Provincia

Ingenio también se benefició del sorteo

En la localidad de Ingenio, en el municipio de Carrizal, el Cupón Diario de la ONCE también repartió suerte, con un premio de 3.000 euros de la serie Mi Día. La vendedora Natividad Jennifer González, que lleva trabajando en la ONCE desde septiembre de 2025, entregó el cupón ganador en la Avenida Los Artesanos, nº 8.

Este premio de Mi Día en Ingenio se suma a los 108.000 euros que la ONCE ha repartido a lo largo del año en la provincia de Las Palmas, continuando con su labor de llevar premios y esperanza a todos los rincones de la isla.

Detalles del Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE es uno de los productos más populares de la organización, con un total de 500.000 euros en premios al número más la serie. Además de los grandes premios, el sorteo también reparte 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras o últimas cifras, y una amplia variedad de premios menores.

El cupón también incluye reintegros que permiten recuperar el importe jugado. Los sorteos del Cupón Diario se celebran todos los días, ofreciendo múltiples oportunidades de ganar.

El juego Mi Día: una apuesta por las fechas

Por su parte, el juego Mi Día permite a los participantes elegir una fecha de entre las 36.525 posibles en un periodo de 100 años. Cada combinación tiene asignado un Número de la Suerte entre el 1 y el 11, y el coste por combinación es de 1 euro. Mi Día realiza sorteos a diario, brindando más oportunidades de ganar y disfrutar de la suerte en cualquier momento.

Cómo adquirir los cupones de la ONCE

Los cupones de la ONCE están disponibles a través de los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la organización. Además, pueden adquirirse en www.juegosonce.es o en establecimientos colaboradores autorizados en todo el país.