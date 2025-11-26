El palacete de la Marquesa de Arucas se viste con 80 actores para el mayor espectáculo de navidad

El palacete de la Marquesa de Arucas se convertirá durante seis días en el mayor espectáculo de la navidad de Gran Canaria. Más de 80 actores y 40 colaboradores de Salsipuedes abren por primera las puertas de la casa señorial de verano en manos ahora del grupo turístico Lopesan, en una recreación realista sobre la vida de la nobleza y las clases populares de los primeros años del siglo XX, y dentro de un ambiente cargado de espíritu navideño. Los organizadores esperan la visita de unas 20.000 personas en la seis sesiones teatrales, así como en las dos jornadas de apertura libre previstas entre diciembre y enero.

‘El gran palacete de la navidad de los sueños’. Este es el título de la representación de la Asociación Cultural Salsipuedes, recogido dentro de los actos programados por el Ayuntamiento de Arucas para estas fiestas, y que vuelve a sorprender con su idea innovadora. Si bien los jardines de la Marquesa habían sido escenarios para otros espectáculos previos del colectivo cultural, ahora se abrirán por primera vez las puertas de la casona, que ha sido acondicionada para la ocasión, con adornos navideños.

De 1880

El director de Salsipuedes, Gilberto Moreno, avisa de que será la actividad navideña del año en Gran Canaria. En principio, se espera la visita de cerca de 20.000 personas en los ocho días en los que se abrirá al público este inmueble, que data de 1880.

Voluntarios y autoridades, este miércoles, en el palacete de la Marquesa. / LP / DLP

El recorrido de algo más de tres cuartos de hora permitirá visitar en grupos el 70% del inmueble, que reúne siglo y medo de historia.

La obra teatral se sitúa en los inicios del siglo XX, y permitirá recorrer la casa de verano de la Marquesa y su familia, con una presencia muy relevante los trabajadores de la época, desde panaderos, hasta los artesanos y el personal de servicios.

Nobles y clases populares

Los 80 actores llevarán ropa propia de la época, y las estancias se decorarán para la ocasión, mezclándose con el mobiliario propio de las clases nobles.

El alcalde, Juan Jesús Facundo, manifestó durante la presentación este miércoles del espectáculo en las cocheras del inmueble que el evento reconstruye la historia de Arucas, enmarcado en este periodo navideño de reflexión.

Por su parte, el responsable de Relaciones con Empresas Participadas del Grupo Lopesan, Pedro Rosales, destacó el poder de convocatoria de Salsipuedes. Además, señaló que el espectáculo ha servido también para habilitar la casa para los visitantes.

El recorrido permitirá visitar de forma accesible a casi una veintena de estancias, sobre todo las principales de la casa señorial.

Imagen de la presentación, dentro de las cocheras. / LP / DLP

Gilberto Moreno reseñó que el espectáculo es «un regalo de navidad para Arucas». Por un lado, porque se podrá visitar un patrimonio como el palacete propiedad de Lopesan. En segundo lugar, porque se trata de una fiesta navideña dentro del programa de Arucas. Y, por último, porque es un acto diferenciador de Salsipuedes. «Todo esto es un cóctel mágico».

Cinco euros

Para facilitar la llegada a pie, el Ayuntamiento de Arucas mejorará el camino real del Árbol Bonito de unos 280 metros que une el pueblo con la casona, al mismo tiempo que se pondrán en servicios una ruta circular con guaguas de la empresa Global para los desplazamientos.

El evento se celebrará los días 26, 27 y 28 de diciembre, y 2, 3 y 4 de enero, en horario de 18 a 22 horas. A esto se suman otras dos sesiones abiertas y sin el acto teatral para los días 29 y 30 de diciembre.

Las entradas estarán disponibles el 11 de diciembre en el Espacio Cultural Salsipuedes, de 11 a 13 y de 19 a 21 horas (calle Alcalde Suárez Franchy, 5 de Arucas), con un precio de cinco euros. Y los días 29 y 30 de diciembre será la visita libre por el inmueble con el precio de la entrada a un euro, ya que no incluye la teatralización.