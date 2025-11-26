Luz verde al plan urbanístico que transformará El Tablero: fin a tres décadas de parálisis

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana da un paso definitivo para cerrar una herida urbanística abierta desde hace tres décadas. La Concejalía de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana lleva al Pleno municipal de este jueves el expediente del Programa de Actuación en el Medio Urbano (PAMU), el instrumento legal necesario para desbloquear el sector T-1 de El Tablero. Un trámite administrativo que permitirá regenerar un área degradada, completar la urbanización pendiente y reactivar la construcción de nuevas viviendas en el municipio.

Con la presentación del Informe Técnico favorable para el inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, el consistorio sureño avanza hacia la ordenación definitiva de un ámbito de casi 75.000 metros cuadrados. La medida también permitirá la regularización registral de las propiedades de 145 vecinos afectados por una parálisis administrativa que se remonta a los años noventa.

Un pulmón residencial y dotacional

El proyecto para el sector T-1 contempla una transformación integral sobre una superficie total de 74.813 metros cuadrados. De este suelo, se reservarán 24.426 metros cuadrados para uso residencial, lo que facilitará el desarrollo de nuevos hogares. Sin embargo, el plan va más allá del ladrillo: el ámbito ganará 7.623 metros cuadrados de espacios libres y zonas verdes, esenciales para oxigenar la trama urbana de El Tablero.

La reordenación también prevé cubrir los déficits de servicios públicos en la zona. El documento reserva 19.897 metros cuadrados para suelo docente, 2.686 metros cuadrados para instalaciones deportivas y 2.390 metros cuadrados destinados a equipamientos sociales. Además, se dedicarán más de 25.000 metros cuadrados a mejorar y completar la red viaria, conectando el barrio de manera más eficiente.

Fin a 30 años de espera

Según ha detallado el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, este movimiento «supone un paso clave para resolver definitivamente una situación que los vecinos llevan treinta años esperando». El edil destaca que el inicio de la evaluación ambiental «abre la vía para comenzar a ordenar urbanísticamente esta zona de El Tablero, liberar suelo y poner en marcha la construcción de futuras viviendas», respondiendo así a la alta demanda habitacional del sur de Gran Canaria.

Alejandro Marichal y Davinia Ramírez en una reunión con los vecinos de El Tablero. / LP/DLP

Davinia Ramírez, concejala de Urbanismo, ha subrayado que su departamento «ha trabajado para garantizar la continuidad del expediente y que el T-1 cuente con un instrumento de regeneración urbana sólido». Para la edil, la votación de este jueves marcará «el punto de inflexión para convertir un problema histórico en una oportunidad de desarrollo para El Tablero».

Impulso en el último año

El informe técnico que avala la operación certifica que la documentación cumple con todos los requisitos legales exigidos por la normativa canaria y estatal y expone los problemas acumulados durante años: degradación del tejido urbano, contradicciones entre la normativa y lo ejecutado, la existencia de dotaciones fuera de ordenación y la imposibilidad de culminar la urbanización o inscribir registralmente las parcelas. Para solventarlo, se plantea una modificación del Plan General y la delimitación de una Actuación de Reforma y Renovación Urbana.

Los técnicos han analizado hasta tres opciones diferentes de ordenación, concluyendo que la denominada 'Alternativa 2' es la única viable desde el punto de vista ambiental, económico y técnico. Esta opción respeta las dotaciones ya implantadas y ajusta la ordenación a la realidad física del ámbito, evitando sobrecostes que harían inviable la operación de regeneración.

El proceso se ha acelerado notablemente en el último año. En mayo de 2025 se adjudicó la redacción del PAMU y durante el verano se incoó el expediente urbanístico. El informe técnico definitivo, fechado el pasado 29 de octubre, confirma que la propuesta reúne las condiciones para someterse a la Evaluación Ambiental, el último gran escollo antes de la aprobación definitiva.