El PP reclama "más vivienda y menos propaganda" en las 33 enmiendas al Presupuesto del Cabildo de Gran Canaria

Las 33 enmiendas de grupo del Partido Popular (PP) al Presupuesto del Cabildo de Gran Canaria para el año 2026 reclaman “más fondos para la construcción de viviendas y atención social y menos para la propaganda del señor Antonio Morales”, según explicó este miércoles su portavoz, Miguel Jorge, quien subrayó que las cuentas elaboradas por el gobierno del pacto NC-PSOE son “continuistas”, “una repetición de las de años anteriores pero con más dinero”, y “no atienden a las necesidades reales que tiene ahora la sociedad grancanaria”.

Miguel Jorge presentó la enmienda a la totalidad y las 32 parciales que se debatirán la próxima semana en el Pleno extraordinario para aprobar el presupuesto del próximo año, aunque admitió que su grupo tiene pocos esperanzas de que prosperen algunas de ellas ante el rodillo de la mayoría absoluta del gobierno insular.

“El Presupuesto no se dedica al gran problema de la falta de vivienda, al empleo o a la atención a los mayores y dependientes, sino que las únicas partidas que mejoran son las del clientelismo político y las subvenciones a dedo”, afirmó en portavoz del PP en una rueda de prensa junto a las consejeras Pepa Luzardo y Aurora del Rosario.

Como ejemplos, resaltó que las partidas del área de Empleo solo suben en 5.000 euros en una Presupuesto que aumenta globalmente un 7%, hasta los 1.055 millones de euros. Por contra, detalló que el de Presidencia ha subido un 86% en los últimos tres años, de 20,1 millones en 2023 a 37,4 millones en 2026, de los que 30 millones son para subvenciones nominativas, es decir, a dedo”.

La “principal tarea” del gobierno del Cabildo, denunció Jorge, es actualmente el reparto y la tramitación de las más de 850 subvenciones nominales. Tras recordar que los informes de Intervención llevan años advirtiendo del abuso de esas ayudas “a dedo”, dijo que el Presupuesto “es rechazable porque las subvenciones deben darse por libre competitividad y concurrencia, lo que no ocurre en el 85% de las que se concederán el próximo año, por lo que se trata de un sistema donde no existe transparencia y no pueden participar todos aquellos que necesitan que el Cabildo les eche una mano”.

Tres enmiendas parciales del PP solicitan más fondos para el Consorcio de Vivienda de Gran Canaria, al que el proyecto de Presupuesto elaborado por el gobierno de Morales dedica 9,2 millones de un total de 1.050 millones, solo el 0,8%. Los populares reclaman casi duplicar esa partida, con 5,8 millones para construcción de nuevas casas de promoción pública para alquiler social, dos millones para una bolsa destinada a aquellos propietarios quieran alquilar sus inmuebles al Cabildo, y otro millón para viviendas colaborativas.

Sobre los datos macroeconómicos, el líder de la oposición consideró que los alrededor de 1.000 millones que se están inyectando desde el Cabildo en los últimos años “no sirven para cambiar la tendencia”, pues sostuvo que Gran Canaria “es segundona en el contexto regional, liderando los datos negativos y a la cola de los positivos”.

“Es cierto que ha bajado el paro, pero menos que en Tenerife, tenemos los índices más altos de paro juvenil y de pobreza, y se han destruido empresas, ahora hay 132 menos que en 2024, mientras que en el resto de las islas han aumentado”, comentó.