Una promotora inmobiliaria invierte 36 millones para construir casi 200 viviendas en Santa Lucía de Tirajana

Santa Lucía de Tirajana continúa consolidándose como uno de los polos de crecimiento residencial del sureste de Gran Canaria. La promotora Aurora Homes ha anunciado una inversión de 36 millones de euros para levantar 194 viviendas de obra nueva en dos proyectos situados en la calle Garafía, junto a Vecindario y con conexión directa a la GC-1.

Dos promociones en una zona en plena expansión demográfica

La compañía desarrollará dos residenciales diferenciados: Minova, con 106 viviendas de venta libre, ya en fase de comercialización; y Sidoria, con 88 viviendas destinadas al alquiler en régimen de VPO, cuyas obras avanzan actualmente.

La zona en la que se ubican ambos proyectos forma parte del corredor que integran Arinaga, AgüimesIngenioCarrizal y Vecindario, donde se registra uno de los mayores crecimientos poblacionales jóvenes de la isla.

Minova: viviendas de 1 a 3 dormitorios desde 161.000 euros

El residencial Minova, cuya licencia de obras ya ha sido solicitada, prevé iniciar su construcción a finales de 2026, con entrega estimada para el cuarto trimestre de 2028.

Las viviendas —de entre 1 y 3 dormitorios— incluyen garaje, trastero, zonas ajardinadas, gimnasio y opciones de áticos con terraza o bajos con jardín privado.

Infografía del futuro aspecto del proyecto residencial Minova en Vecindario. / LP/DLP

Entre sus características técnicas destacan aerotermia, pavimentos cerámicos y tarima laminada, cocinas amuebladas y grifería Ecosmart Hansgrohe, en línea con la apuesta por la eficiencia energética. Los precios parten de 161.000 euros más IGIC (7%). La promotora destinará 19,5 millones a este proyecto.

Sidoria: alquiler asequible con apoyo público

El proyecto Sidoria, en régimen de Vivienda de Protección Oficial (VPO), contempla 88 pisos de 1 a 3 dormitorios. La obra está siendo ejecutada por la constructora San José y la previsión es que las viviendas entren en el mercado de alquiler a partir del primer trimestre de 2028.

La inversión asciende a 17,2 millones de euros, de los cuales 2,5 millones proceden de una subvención del Instituto Canario de la Vivienda.

Aurora refuerza su presencia en Canarias

Aurora Homes ya opera en el Archipiélago en Granadilla de Abona (Tenerife), donde gestiona un residencial de 26 viviendas en alquiler desde 2023 y entregó en 2024 su primera promoción de venta libre en la zona, compuesta por 64 viviendas.

A nivel nacional, la promotora dispone de suelo para levantar más de 1.500 viviendas, con un peso destacado en la Comunidad de Madrid, donde un 70% de su porfolio corresponde a vivienda protegida.

“Necesidad acuciante de vivienda asequible”

El CEO de la promotora, Ignacio Moreno, subraya que el sureste de Gran Canaria representa «un enclave estratégico con fuerte crecimiento demográfico y una necesidad acuciante de vivienda asequible».

Según la empresa, los proyectos buscan «democratizar el acceso a la vivienda» mediante «una estrategia selectiva en zonas con potencial de desarrollo y opciones de colaboración público-privada».