San Isidro de Gáldar: un barrio con raíces históricas que se remontan al siglo XVII

En el municipio de Gáldar, al noreste de Gran Canaria, se localiza el barrio de San Isidro, una comunidad que supera los 2.000 habitantes y que destaca no solo por su desarrollo reciente, sino también por el profundo legado histórico que alberga, según ha recogido Luis Cabrera Rodríguez en Historia para Gandules. Este núcleo no surgió por casualidad; su origen se remonta a más de tres siglos atrás, vinculado al fervor religioso y al linaje aborigen canario.

La historia documentada de San Isidro se inicia en torno al año 1600, con el nacimiento de Marcos Verde de Aguilar, una figura clave para entender el desarrollo espiritual y social de esta parte de la isla. Según diversas fuentes históricas, Marcos Verde era descendiente directo de Fernando Guanarteme, el último gran rey aborigen de Gran Canaria, que jugó un papel fundamental durante la conquista de la isla.

Este vínculo con la nobleza indígena añade un peso simbólico importante al legado de San Isidro. Marcos Verde de Aguilar no fue solo un personaje con linaje, sino también un hombre profundamente religioso, que llegó a ocupar cargos destacados en lugares como Agaete, Gáldar y en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria.

Un oratorio dedicado a San Isidro en pleno camino a Agaete

En 1642, Marcos Verde mandó construir un oratorio en honor a San Isidro Labrador, santo al que dedicó su devoción. Esta pequeña construcción religiosa se erigió en una zona estratégica, muy cerca del camino que comunicaba Gáldar con Agaete, lo que facilitaba su uso como lugar de paso y oración para viajeros y agricultores.

Con el tiempo, sin embargo, el oratorio comenzó a deteriorarse, y las necesidades de la comunidad cambiaron. Fue entonces, en 1877, cuando los vecinos de la zona tomaron una decisión clave para el futuro de este enclave.

Frente al mal estado del antiguo oratorio, los habitantes acudieron al párroco de Gáldar con el objetivo de levantar una nueva ermita. Esta se situaría en el lugar que hoy conocemos como San Isidro, estableciendo así un nuevo punto de referencia para el desarrollo poblacional del entorno.

Este gesto, aparentemente sencillo, fue en realidad el punto de partida para el nacimiento de un nuevo núcleo poblacional que, con el paso de las décadas, se transformó en un barrio consolidado con identidad propia.

Desde entonces, San Isidro ha crecido de forma constante, adaptándose a los cambios sociales y económicos de la isla. Lo que comenzó como un enclave con un marcado carácter rural, ha ido adquiriendo características urbanas, sin perder el espíritu de comunidad que marcó su fundación.

La cercanía a Gáldar y a importantes vías de comunicación ha favorecido la expansión del barrio, integrándose en la dinámica del municipio, pero conservando rasgos singulares que lo diferencian de otros núcleos urbanos del norte de Gran Canaria.