SPAR Arguineguín reabre con un supermercado más moderno y sostenible

El supermercado SPAR Arguineguín, en el municipio de Mogán, ha reabierto sus puertas tras una profunda reforma enfocada en mejorar la experiencia de compra, fomentar la sostenibilidad y adaptarse a las necesidades actuales de los consumidores. Con esta modernización, SPAR Gran Canaria continúa su apuesta por la mejora continua de sus tiendas, reforzando su compromiso con el comercio local y con un modelo más eficiente y respetuoso con el entorno.

El rediseño del establecimiento ha permitido unificar visualmente todas las secciones, con una distribución más clara, una estética actual y un entorno más acogedor. Esta renovación mejora considerablemente la circulación en el interior del local, haciendo que el recorrido del cliente sea más fluido e intuitivo.

La sala de ventas alcanza ahora los 1.030 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, tras una ampliación de 50 metros cuadrados en la sección conocida como "mundo chuche", muy popular entre los clientes más jóvenes. Este espacio lúdico, dedicado a dulces y golosinas, refuerza la identidad de un supermercado familiar y cercano.

Ampliación del surtido y atención personalizada

Uno de los ejes de esta reforma ha sido la reorganización general de los espacios y la ampliación del surtido disponible en libre servicio, lo que permite ofrecer una mayor variedad de productos sin perder la atención personalizada que caracteriza a la cadena.

El cliente encontrará ahora un entorno más cómodo para realizar sus compras cotidianas, con una mejor señalización, accesibilidad y servicios integrados, respetando siempre el trato cercano y profesional del equipo humano del supermercado.

La sostenibilidad ha sido un pilar clave en esta renovación. El nuevo SPAR Arguineguín incorpora:

, que reduce el consumo energético y mejora la calidad visual del espacio. Cierre de murales frigoríficos, medida que optimiza el uso de energía y mejora la conservación de los productos.

Estas acciones se integran dentro de la estrategia medioambiental de SPAR Gran Canaria, que ha ido implementando medidas similares en otros establecimientos de la isla, apostando por una gestión responsable en el uso de recursos y una menor huella ecológica.

El supermercado mantiene su horario habitual, de lunes a domingo, de 08:00 a 22:00 horas, lo que facilita las compras tanto de residentes como de visitantes. Además, se conserva la plantilla completa, garantizando así la continuidad del equipo profesional que atiende al público desde su apertura.