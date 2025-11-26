La travesía a nado Anfi Mogán Open Water Gran Canaria cuelga el cartel de lleno para abrir la temporada

La travesía a nado Anfi Mogán Open Water Gran Canaria ultima detalles para, con ella, dar el pistoletazo de salida de las Open Water Series 2026, con lleno absoluto en su número máximo de plazas y dando apertura a un calendario para conquistar los mares de Canarias y Girona desde el cálido paraíso de Mogán.

Este sábado 29 de noviembre regresa una de las citas más esperadas para los/as amantes de las aguas abiertas, que regresan a la línea de salida en un nuevo reto con Poseidón. Con modalidades de 2.000 metros, 5.300 metros y la prueba reina de los 9.200 metros, el deporte se adueñará de las costas del sur de Gran Canaria con un nuevo desafío. Además, este año la prueba regresa con la modalidad Kids, con 500 metros para la cantera de esta disciplina, que llega fuerte y con ganas de afianzar una nueva generación de nadadores/as en Canarias.

Con diferentes salidas y una misma meta en Anfi del Mar para celebrar por todo lo alto, los 2.000 metros despedirá a sus participantes en la Playa de Las Marañuelas, mientras que los 5.300 metros celebrarán su salida en la playa de Tauro, y la modalidad estrella de 9.200 metros unirá a nado la playa de Mogán y la de Anfi del Mar.

No solo será deporte, el entorno de la prueba será una gran fiesta con actividades lúdicas y musicales con epicentro en la Isla Corazón de Anfi del Mar. Con música en directo, el mejor ambiente, almuerzo colectivo, DJ y el paisaje único de la Isla Corazón, Anfi Mogán Open Water Gran Canaria alarga el día con un tardeo en familia.

El gerente de Top Time Eventos, organizador del evento, Pablo González Cardona, ha destacado que Anfi Mogán Open Water Gran Canaria "no solo es una prueba deportiva, sino una experiencia en un entorno único". Las distancias, ha dicho, "incluyen una modalidad infantil (Kids), así como pruebas de 2.000, 5.300 y 9.200 metros, ofreciendo opciones para participantes de diferentes capacidades".

En esta edición, el evento "culminará en la emblemática Isla Corazón, donde disfrutaremos de un momento distendido junto al Maroa Club para que todos/as los participantes podrán relajarse con la puesta de sol, acompañada de la música de un DJ invitado, brindando así un cierre perfecto a esta experiencia junto al mar". González ha adelantado que "se espera una jornada donde el deporte, el paisaje marino de Gran Canaria y la comunidad se unan en una celebración inolvidable".

El concejal de Eventos Deportivos de Mogán, Luis Becerra, aseguró que "es un verdadero placer para Mogán dar inicio a la temporada de aguas abiertas con esta prueba deportiva, que ofrece a los participantes la oportunidad de enfrentarse a tres distancias diferentes". Asimismo, reafirmó las ventajas de Mogán para la celebración de este tipo de disciplinas en cualquier época del año, como la calidad de sus aguas y la ausencia de viento. "Vamos a disfrutar del Anfi Mogán Open Water Gran Canaria en plena temporada de invierno, algo que en otras partes de Europa es imposible" afirmó.

Por su parte, la directora de marketing del Grupo Anfi, Celia Fonseca, ha destacado que, una vez más, Anfi será el epicentro del deporte en Gran Canaria al acoger una de las pruebas más esperadas del calendario". Este es un evento que constata "el firme compromiso de Anfi con la organización de competiciones de primer nivel". En este punto, ha resaltado que la alta participación de inscritos es ya "un claro adelanto del éxito de esta edición que promete un espectáculo único y un ambiente deportivo inigualable".

Fonseca ha subrayado que Anfi del Mar "es un auténtico paraíso, no solo para el descanso, sino también para el deporte" y con ese objetivo nace Anfi Sports Academy, una división creada para atender las necesidades de quienes eligen entrenar, competir o iniciarse en cualquier disciplina deportiva dentro de Anfi.

Anfi Mogán Open Water Gran Canaria, organizada por Top Time Eventos, es posible con el apoyo del Grupo Anfi y Anfi Sports Academy, promovida por el Ayuntamiento de Mogán y sus áreas de turismo y deportes, así como con la colaboración de Watersports Luis Molina, Maroa Club de Mar y Macías Gil eventos.