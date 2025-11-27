200.000 bombillas y una proyección en imágenes sobre la historia de Guía en el frontis de la iglesia inauguran la navidad

Guía se ilumina sin estridencias por el bienestar animal y con 200.000 bombillas de bajo consumo. El municipio encendió esta noche del jueves las luces que permanecerán durante las seis semanas de fiestas navideñas con un espectáculo de luz y sonido, teniendo el frontis de la iglesia como escenario central. El programa de actividades recoge 40 actos, entre los que se incluyen ferias comerciales para incentivar las ventas, un circo, espectáculos infantiles teatrales y las tradicionales cabalgatas.

Actuación de Los Gofiones. / LP / DLP

Las luces navideñas marcan el inicio de las celebraciones. Guía estrenó estas fiestas con un 'vídeo mapping', una técnica de proyección audiovisual que transformó el frontis de su templo religioso en pantallas dinámicas. La muestra llevó a los asistentes a un ‘viaje’ a lo lago de los 500 años de historia de la ciudad, narrando sus raíces, su cultura, los oficios, las tradiciones y su patrimonio. Las imágenes expuestas iban acompañadas de una banda sonora, dando un aire teatral a las imágenes.

El alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves, fue el encargado a continuación de escenificar el encendido navideño, acompañado de sus compañeros de la Corporación municipal. Desde ese momento, más de 200.000 bombillas de bajo consumo iluminan las calles principales y las de mayor movimiento de la localidad, en las que no faltan los elementos decorativos específicos para estas semanas.

Una de las proyecciones, sobre el frontis de la iglesia de Guía. / LP / DLP

El evento celebrado esta noche del jueves se completó con el concierto de navidad ofrecido por el grupo Los Gofiones.

Integrantes del centro ocupacional, que intervinieron en el espectáculo. / LP / DLP

Como parte del compromiso por el bienestar de los animales, en esta ocasión los organizadores descartaron el lanzamiento de fuegos artificiales y las explosiones, siendo reemplazados por un espectáculo de luz y sonido sobre la fachada de la iglesia matriz.

Magia

A partir de ahora se desarrollará un programa con más de 40 propuestas dirigidas a todos los públicos, pero especialmente para los más pequeños.

Autoridades y público. / LP / DLP

La lista incluye espectáculos familiares, conciertos, cabalgatas, actos culturales, solidarios, ferias comerciales y de ocio, que se podrán disfrutar en los distintos espacios habilitados para la ocasión de la ciudad hasta la víspera de Reyes.

Súper abuela

Entre los actos navideños está el espectáculo ‘En busca de la Magia’, que se podrá disfrutar el próximo viernes 19 de diciembre, en la Plaza Grande, y totalmente gratuito. El programa incorpora para el público infantil el espectáculo ‘Súper Abuela’, que se podrá disfrutar tras la gran cabalgata de Sus Majestades los Reyes de Oriente que se celebrará el 5 de enero, entre otros acontecimientos.

La avenida de Lomo Guillén, iluminada. / LP / DLP

La fiesta de fin de año con las campanadas desde la iglesia incluye la música del grupo ‘Los Lola’, ‘El Último que cierre’, y del DJ guiense Javi Row, donde no faltarán las tradicionales uvas y el cotillón para los asistentes.