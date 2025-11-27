El médico depredador sexual de Telde abusó quince años de pacientes

Fue en el año 2010 cuando el nombre de Fernando Alberto U. B. apareció por primera vez en las bases de datos policiales. El doctor —nacido en Santa Cruz de Tenerife hace ahora 66 años— tenía en Telde su base de actuaciones. Su zona cero de influencia. En sociedad, su prestigio iba creciendo: fue concejal en la oposición por el Partido Popular entre 1995 y 1999, y ejerció como médico en el Hospital Infantil Santa Rosalía, en el barrio de San Juan, durante doce años. Hasta montar su consultorio privado.

Pero tras su imagen oficial de buen vecino y doctor se escondía un presunto delincuente sexual. Hace quince años la Policía lo detuvo por primera vez y fue condenado ya por delitos de carácter sexual cometidos en el ejercicio de su actividad profesional.

En ese momento, se le impuso una orden de alejamiento de su víctima, pero años después la incumplió. En 2016, el doctor volvió a dormir en los calabozos.

Ahora, nueve años más tarde, la Policía Nacional lo ha vuelto a arrestar por los mismos hechos: agredir sexualmente a pacientes en su consulta del barrio de San Juan. Algunas de las víctimas son menores de edad.

Tocamientos bajo el pretexto de tratamientos estéticos

La causa contra él se retomó en octubre de 2024. Bajo el pretexto de realizar valoraciones relacionadas con tratamientos para la pérdida de peso, llevó a cabo actos de carácter sexual sobre al menos dos mujeres sin su consentimiento. La segunda víctima fue localizada en abril de 2025. A ellas, con la excusa de ofrecerles masajes linfáticos contra la retención de líquidos les aplicó cremas por todo el cuerpo y realizó tocamientos. Una de las pacientes logró huir en un descuido.

«Las declaraciones de las afectadas permitieron determinar que el facultativo actuaba con un claro abuso de su posición profesional, generando en las víctimas un estado de parálisis y confusión ante la situación, sin capacidad de reacción inmediata», recoge la investigación.

La investigación sigue abierta

Tras pasar a disposición judicial, el mes pasado, el juez lo dejó en libertad con medidas cautelares. La Policía, en este tiempo, ha mantenido abierta la investigación para localizar nuevas víctimas de este depredador sexual. Y así ha sido.

Los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Telde han ampliado el caso tras recibir nuevas denuncias de sus pacientes, algunas menores de edad, y ante la aparición de hechos más graves. Además de los tocamientos que motivaron su arresto, Fernando habría cometido agresiones sexuales completas con penetración durante las revisiones médicas.

Los agentes al mando de la investigación trazan un denominador común en el patrón de actuación: se dirigía, sobre todo, contra mujeres jóvenes o incluso adolescentes, aunque no se descarta que existan perjudicados con otras características.

Exconcejal del PP en Telde

Fernando fue concejal por el Partido Popular entre 1995 y 1999 y trabajó como médico en el Hospital Infantil Santa Rosalía. Este arraigo en la localidad llevó al Ayuntamiento a nombrarlo pregonero de las fiestas del Santo Cristo de Telde en 2018.

La UFAM mantiene abierta la investigación y pide que cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos contacte con ellos en los teléfonos 928 704 137 y 928 704 139.