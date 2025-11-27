El sur de Gran Canaria tendrá un nuevo complejo turístico de 65 camas en Morro Besudo

El Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana de este jueves impulsó la regeneración de tres zonas del municipio, Morro Besudo, El Tablero y Parque Europeo, además de firmar una colaboración con la Agencia Tributaria Canaria para poder llegar a los deudores fuera del ámbito del consistorio.

La Corporación aprobó por unanimidad iniciar el procedimiento de evaluación ambiental en dos sectores del municipio. Por un lado, en las parcelas aún sin edificar localizadas en el frente marítimo de Morro Besudo, donde se prevé la edificación de un nuevo complejo turístico de unas 65 camas. Para poder atraer a inversores, en este caso la entidad Hernández Robaina Servicios Urbanos SL, se amplió la edificabilidad de las parcelas hasta los 3.358 metros cuadrados a cambio de una cesión al Ayuntamiento de 1.646 metros cuadrados que se destinarán a un paseo marítimo, una plaza pública y aparcamientos bajo rasante. «Esta acción permitirá corregir un déficit de años y mejorar las condiciones de una zona degradada, con edificios en ruinas e incluso invasión del dominio público», en palabras del primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal.

El segundo informe ambiental servirá para impulsar la gestión urbanística de la parcela T-1 de El Tablero. Un trámite administrativo que permitirá regenerar un área de casi 75.000 metros cuadrados, completar la urbanización pendiente y reactivar la construcción de nuevas viviendas en el municipio. La medida también permitirá la regularización registral de las propiedades de 145 vecinos afectados por una parálisis administrativa que se remonta a los años noventa.

Colaboración con la ATC

Por otro lado, el Pleno sacó adelante la formalización de un convenio de colaboración con la Agencia Tributaria Canaria para que sea este organismo, ante su mayor capacidad de medios y capacidades, la encargada de la gestión del cobro y recaudación de las deudas en vía ejecutiva tanto dentro como fuera del ámbito territorial del municipio.

El alcalde, Marco Aurelio Pérez, explicó que dicho convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde su firma, prorrogable a otros cuatro más, y permitirá aumentar la recaudación y optimizar los costes de gestión. «La Empresa Municipal de Recaudación sólo puede hacer frente a los deudores que tienen propiedades o cuentas bancarias en el municipio», explicó. La retribución por estos servicios de la ATC, estimada en un 7%, dependerá de los ingresos que se logren y está prevista una partida de 805.000 euros hasta 2029.

Recuperación de Parque Europeo

El Consistorio aprobó iniciar el procedimiento para recuperar la concesión del mantenimiento y conservación del Parque Europeo, que incluye la plaza pública, el bar-restaurante y el kiosco en la zona de El Veril. Para ello rescindirá la concesión actual a Meeting Point Hotel Management, prestada desde el 7 de agosto de 1987 y a la que tanto en 2016 como en 2022 se le requirió actuar en la zona ante las infracciones graves y retrasos manifiestos reiterados.

Convenios con Foresta

San Bartolomé de Tirajana aprobó la firma de un convenio plurianual con la Fundación Canaria para la Reforestación (Foresta) para destinar recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) al desarrollo del proyecto ‘Emplea Verde Gran Canaria’ con el objetivo de generar empleo y formación, y contribuir al mantenimiento de espacios ajardinados públicos. El coste total del proyecto asciende a 600.000 euros, para lo que resta de 2025 y el año 2026, cofinanciados al 50% por el FDCAN y el Ayuntamiento.

Por vía de urgencia también se firmó un segundo convenio con Foresta para el desarrollo de otro plan de empleo. Marco Aurelio Pérez justificó el proceso para no comprometer la financiación, y el concejal de Limpieza, Ruyman Cardoso, destacó que el plan, con un presupuesto de 1.276.689 euros entre los años 2025 y 2027, permitirá la empleabilidad y formación de desempleados y además «incorporar más limpieza al llegar a zonas del municipio donde la actual contrata no da solución».

En otro de los asuntos presentados de urgencia, el Plenario aprobó encargar a la Sociedad Mercantil de Viviendas de San Bartolomé de Tirajana (Gesvisur) la dirección de las obras e instalaciones del proyecto de regeneración y renovación urbana de las 300 viviendas de la Urbanización Las Llaves, que tendrá un coste aproximado de 4,7 millones de euros.

Otro asunto aprobado por el Pleno fue un reconocimiento extrajudicial de créditos por un montante total de 355.257,22 euros para el pago de facturas de servicios y compras destinadas a las concejalías de Servicios Sociales, Nuevas Tecnologías, Mayor, Deportes, Alumbrado Público, Vías y Obras, Parque Móvil, Educación, Escuelas Infantiles, Cultura, Participación Ciudadana, Policía Local, Festejos y Eventos.