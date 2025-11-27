Santa Brígida celebra a lo grande su última Noche con Vinos

El Ayuntamiento de Santa Brígida, a través de la Concejalía de Desarrollo Rural que dirige Carmen Juez, invita a la ciudadanía a disfrutar este viernes, 28 de noviembre, de la última Noche con Vinos. La cita, que forma parte del programa Santa Brígida con Vinos 2025, reunirá un total de siete bodegas y seis puestos gastronómicos en el Aparcamiento municipal desde las 20.30 horas.

La noche ofrecerá tres actuaciones que cautivarán al público: The Duke’s Band, un supershow con cinco artistas y un enérgico Tributo a ABBA y Queen; Son Caché, que presentará Mojo con Toque Cubano, un espectáculo lleno de ritmo y sabor latino, y el Grupo Karma, encargado de cerrar la noche con un repertorio de versiones de los 80, 90 y temas más actuales perfectos para bailar y celebrar.

Doce puestos gastronómicos

La experiencia se acompañará de una cuidada propuesta de restauración y vinos locales con siete bodegas invitadas: Rincón del Guiniguada, Bodega y Vinos Lava, Finca Escudero, Bodegas Ventura, Bodegas Volcán, Bien de Altura, y Bodega San Juan, que reflejan la riqueza vitivinícola del municipio. A ellas se suman cuatro puestos de restauración —La Giraldilla, El Despacho, La croqueta de Elisa y Mi Delantal para llevar — con propuestas culinarias pensadas para el maridaje perfecto, así como dos puestos dulces, La Cocina de Sofi Urbin, y la Dulce Boutique que completarán la experiencia con repostería artesanal.

Cartel / La Provincia

Con este evento, el Ayuntamiento celebra una cita más que fusiona enología, música en directo y gastronomía local con el objetivo de poner en valor la tradición vitivinícola, dinamizar la economía y crear un espacio de encuentro para amantes de los productos de proximidad.