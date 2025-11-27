Santa Brígida inicia el desbloqueo de Las Arenillas tras más de seis años

El Ayuntamiento de Santa Brígida ha puesto en marcha un estudio integral de los servicios urbanos del barrio de Las Arenillas, tras años de paralización administrativa y urbanística que han afectado al normal desarrollo de la zona. Estos trabajos permanecían bloqueados desde el pasado año 2019, cuando se aprobaron unas unidades de actuación que finalmente no se ajustaban a las características reales del suelo en el que se pretendía intervenir. Con este nuevo análisis, el Consistorio busca reordenar la planificación y avanzar en la mejora de las infraestructuras del barrio.

Mediante este estudio se elaborará un inventario detallado de las infraestructuras urbanas existentes —abastecimiento, saneamiento, pluviales, electricidad, telecomunicaciones, viales y alumbrado público—, además de un análisis técnico-jurídico que permita definir posibles alternativas de regulación para los ámbitos afectados. De esta forma se contemplará tanto soluciones conjuntas como diferenciadas, con el fin de establecer el marco más adecuado para la ordenación y mejora de estos servicios.

No obstante, la edil de Urbanismo, María Lozano, advirtió que no será posible ejecutar todos los proyectos recogidos en el Plan General de 2019, ya que ello implicaría derribar viviendas de vecinos que están consolidadas en el barrio desde hace varios años. Por este motivo, el estudio evaluará con detalle qué actuaciones previstas en el planeamiento se ajustan a la realidad urbana de Las Arenillas y cuáles pueden llevarse a cabo, así como aquellas que deberán descartarse.

Peticiones de vecinos

Esta iniciativa responde, en gran medida, a las quejas de varios vecinos del barrio —que cuenta con una población aproximada de 250 habitantes—, algunos de los cuales poseen terrenos que desean construir o vender. Sin embargo, no han podido avanzar en ningún trámite urbanístico porque, según trasladan al Consistorio, se «encuentran en un limbo administrativo» que les impide cualquier actuación.

Planillo de las actuaciones que se pretenden hacer en la zona / LP/DLP

Sin embargo, estos no son los únicos problemas a los que se enfrentan los vecinos de Las Arenillas, ya que la zona lleva más de seis años sin recibir actuaciones de mejora. El Ayuntamiento no podía destinar presupuesto a la rehabilitación del entorno ni a la actualización de los servicios urbanos hasta que las unidades de actuación quedaran consolidadas. Como consecuencia, desde 2019 no se han podido llevar a cabo trabajos de asfaltado ni otras intervenciones básicas en el barrio.

Parques y plazas

Además, el Consistorio tampoco puede proyectar en esta zona del municipio una plaza pública ni un parque infantil, infraestructuras que, de una forma u otra, también demandan los habitantes de Las Arenillas. «En la aprobación del Plan General de 2019 aparece una plaza de uso público en Las Arenillas que no se ha ejecutado nunca y que tampoco podrá llevarse a cabo hasta que esta situación se modifique», explicó la edil de Urbanismo. Aun así, la principal demanda de los habitantes de la zona sigue siendo poder hacer uso de los terrenos que adquirieron hace años y cuyos desarrollos permanecen paralizados.

Este proyecto, valorado en 19.450,34 euros, ha sido adjudicado a la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A. (Gesplan). El estudio tendrá un plazo estimado de seis meses, prorrogable en caso de que se produzcan algunos retrasos en los análisis de la zona.