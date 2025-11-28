La asociación #UP2U recibe el XIII Premio APECSA de divulgación del Camino de Santiago

La organización e iniciativa social canaria '#UP2U Project-Depende de ti', que promueve la Justicia restaurativa juvenil, ha sido galardonada con el XIII Premio Internacional 2025 de Divulgación del Camino de Santiago.

El galardón, que convoca la Asociación de Periodistas y Estudiosos del Camino de Santiago (APECSA), ha estado en esta edición dedicado a la Concordia.

La magistrada titular del Juzgado de Menores de Las Palmas de Gran Canaria, Reyes Martel Rodríguez, que preside la asociación, ha recogido la escultura Harmonía, del artista lucense Luís Loureira, que se entrega como premio en el galardón internacional que otorga APECSA.

Intervención de la juez Reyes Martel

En su intervención, Martel Rodríguez ha apelado a trabajar conjuntamente para intentar conseguir un tratamiento integral que ayude a las nuevas generaciones en el actual contexto social, principalmente los menores desfavorecidos en situación de riesgo, desamparo o que cumplen medidas judiciales.

"Nos quejamos muchísimo de nuestros jóvenes, sobre todo de los más vulnerables, pero no nos damos cuenta de que ellos son, en un porcentaje muy alto, lo que nosotros, familia y sociedad, hemos hecho que sean", ha afirmado la magistrada.

Adolfo Rodríguez

'El Camino de los valores'

Entre las actividades que promueve la asociación '#UP2U Project-Depende de ti' destaca 'El Camino de los valores', una actividad solidaria que consiste en la realización del camino de Santiago, tanto la etapa canaria como la gallega.

El jurado ha valorado que el objetivo de esta experiencia reside "en ayudar a los participantes a descubrir otras vías de reparación y adquirir nuevos valores que los aparten de la marginación social, en la búsqueda de una segunda oportunidad que pueda transformar su vida".

Nuevas experiencias

Dirigida a jóvenes en situación de vulnerabilidad o en riesgo de padecerla, el objetivo principal de esta actividad es que los participantes descubran mediante la actividad física, la cultura y la naturaleza sus potencialidades a través de un proceso vivencial y espiritual, para poder ir construyendo nuevas experiencias, relaciones y valores que les ayuden a ser más felices.

Reyes Martel ha destacado el trabajo que los equipos técnicos realizan desde la jurisdicción de menores en todas las comunidades autónomas, con lo que se logra, ha dicho, "que el 80% de todos esos jóvenes que pasan por la Justicia juvenil puedan conseguir hacer el camino adecuado. Eso es lo importante".

"Yo estoy convencida, y por eso nació UP2U, de que con las herramientas adecuadas y trabajando todos juntos no sería el 80%, serían muchos más, y muchos de los hechos delictivos graves no se producirían", ha considerado.