Atascos y caos circulatorio en el sur de Gran Canaria

Este miércoles y jueves, el tráfico de Maspalomas, Playa del Inglés, San Fernando y El Tablero vivió una situación de caos circulatorio agravado por la coincidencia de obras de reasfaltado en el municipio con la colocación del alumbrado navideño. Residentes, trabajadores y profesionales del transporte denuncian que la falta de información generó todavía más problemas al no tener constancia de alternativas para trayectos que acabaron convertidos en una trampa para los conductores.

Un trabajador del Maspalomas Princess relata que el trayecto de vuelta a su casa de El Tablero, que tarda cinco minutos, se transformó en una odisea de tres cuartos de hora. «No hay información, no sabes por qué calle ir», lamenta. Desde Parque Tropical, otro trabajador se quejaba de que «las colas y el atasco son de no creer».

Críticas a la planificación

La oposición, tanto desde Nueva Canarias como desde el PSOE, critica la elección de los horarios para los trabajos. «La colocación del alumbrado navideño es algo que se sabe con antelación, ¿por qué no se planificó para la tarde-noche, que no coincidiera con la salida de los colegios y los trabajadores», declara la concejal socialista Conchi Narváez.

Por parte de Nueva Canarias, Samuel Henríquez denuncia «la improvisación y falta de coordinación» de los trabajos, apuntando también al horario escogido para la realización de los mismos.

El Ayuntamiento defiende su gestión

El grupo de Gobierno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana defiende la gestión y confirma que desde hace días se distribuyó la información de los cortes. Eduardo Armas, concejal de Vías y Obras, asegura que «desde hace días los taxistas tienen la información del corte de calles en su correo» y que «además, esta información está disponible para todo el mundo con la publicación de los bandos en la web del Ayuntamiento».

Respecto a la instalación lumínica, Armas puntualizó que la colocación del alumbrado navideño implica el cierre de un solo carril, dejando el otro disponible para la circulación. El concejal atribuyó el mayor perjuicio circulatorio a las obras de reasfaltado, que ahora se encuentran en la calle Viuda de Franco, aunque sostuvo que se trata de una obra «necesaria» y que avanza a un ritmo «bastante rápido».

Pese a la defensa del concejal de Vías y Obras, la oposición exige un cambio radical en la gestión de la movilidad. El secretario general del PSOE, Carlos Álamo Cabrera, criticó que «no es razonable que un municipio turístico como el nuestro afronte trabajos de esta magnitud sin avisos claros ni coordinación». Por su parte, los concejales de Nueva Canarias, ahora escindidos como Municipalistas-Primero Canarias, reclaman que el Ayuntamiento establezca «protocolos claros de comunicación, avisos previos obligatorios y una planificación rigurosa».