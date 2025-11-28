Atrapan a un ladrón que robó una caja registradora en un lavado de coches en Gran Canaria

La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario ha llevado a cabo una exitosa investigación que culminó con la detención de un individuo presuntamente implicado en un robo con fuerza.

El incidente ocurrió en la mañana del 9 de noviembre de 2025, alrededor de las 09:20 horas, en un establecimiento de lavado de vehículos localizado en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

Detalles del robo

El delito consistió en el robo de la caja registradora, que contenía aproximadamente 450 euros, después de que el autor forzara la oficina del local.

Este acto delictivo fue denunciado por el propietario del establecimiento, lo que dio inicio a una serie de investigaciones por parte de los agentes de la Guardia Civil de Vecindario.

Investigación

Desde el primer momento, la Guardia Civil emprendió una exhaustiva investigación que incluyó la toma de declaraciones del denunciante y de un testigo. Además, se realizó una inspección ocular minuciosa y se analizó forensicamente el material obtenido de las cámaras de videovigilancia del local. Este trabajo meticuloso resultó ser crucial para avanzar en el esclarecimiento del caso.

La estrecha colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana fue determinante para el éxito de la investigación. Gracias a esta cooperación, la Policía Local logró localizar la caja registradora robada cerca de una zona de reciclaje, a escasa distancia del establecimiento afectado. Este hallazgo ayudó a confirmar los indicios que apuntaban al autor del robo.

Identificación y detención del sospechoso

El análisis de las imágenes de videovigilancia arrojó detalles importantes sobre el modus operandi del presunto ladrón. Los videos mostraron al individuo vistiendo un gorro, una chaqueta marrón, zapatillas deportivas y una mascarilla quirúrgica, probablemente con la intención de dificultar su identificación.

La inspección ocular en el lugar donde se halló la caja registradora destrozada fue decisiva para recolectar evidencias físicas, como la chaqueta marrón y la mascarilla, que confirmaron que se trataba del mismo individuo captado en las grabaciones.

Finalmente, el presunto autor del robo fue detenido el 14 de noviembre de 2025 en Santa Lucía de Tirajana. Las diligencias correspondientes han sido enviadas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de San Bartolomé de Tirajana, donde se seguirá el proceso judicial pertinente.