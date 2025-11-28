Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atrapan a un ladrón que robó una caja registradora en un lavado de coches en Gran Canaria

El individuo se llevó unos 450 euros del negocio y posteriormente lo detuvieron efectivos de la Guardia Civil y Policía Local de Santa Lucía de Tirajana

Atrapan a un ladrón que robó una caja registradora en un lavado de coches en Gran Canaria

Atrapan a un ladrón que robó una caja registradora en un lavado de coches en Gran Canaria

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario ha llevado a cabo una exitosa investigación que culminó con la detención de un individuo presuntamente implicado en un robo con fuerza.

El incidente ocurrió en la mañana del 9 de noviembre de 2025, alrededor de las 09:20 horas, en un establecimiento de lavado de vehículos localizado en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

Detalles del robo

El delito consistió en el robo de la caja registradora, que contenía aproximadamente 450 euros, después de que el autor forzara la oficina del local.

Este acto delictivo fue denunciado por el propietario del establecimiento, lo que dio inicio a una serie de investigaciones por parte de los agentes de la Guardia Civil de Vecindario.

Investigación

Desde el primer momento, la Guardia Civil emprendió una exhaustiva investigación que incluyó la toma de declaraciones del denunciante y de un testigo. Además, se realizó una inspección ocular minuciosa y se analizó forensicamente el material obtenido de las cámaras de videovigilancia del local. Este trabajo meticuloso resultó ser crucial para avanzar en el esclarecimiento del caso.

La estrecha colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana fue determinante para el éxito de la investigación. Gracias a esta cooperación, la Policía Local logró localizar la caja registradora robada cerca de una zona de reciclaje, a escasa distancia del establecimiento afectado. Este hallazgo ayudó a confirmar los indicios que apuntaban al autor del robo.

Identificación y detención del sospechoso

El análisis de las imágenes de videovigilancia arrojó detalles importantes sobre el modus operandi del presunto ladrón. Los videos mostraron al individuo vistiendo un gorro, una chaqueta marrón, zapatillas deportivas y una mascarilla quirúrgica, probablemente con la intención de dificultar su identificación.

La inspección ocular en el lugar donde se halló la caja registradora destrozada fue decisiva para recolectar evidencias físicas, como la chaqueta marrón y la mascarilla, que confirmaron que se trataba del mismo individuo captado en las grabaciones.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, el presunto autor del robo fue detenido el 14 de noviembre de 2025 en Santa Lucía de Tirajana. Las diligencias correspondientes han sido enviadas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de San Bartolomé de Tirajana, donde se seguirá el proceso judicial pertinente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llega la lluvia a Canarias: la Aemet avisa de más nubes y descenso térmico este miércoles
  2. La familia numerosa del desahucio de Ingenio ya tiene vivienda
  3. Los sicarios mataron a ‘El Conejero’ por error al confundirlo con otro hombre
  4. La mejor churrería de Canarias está en esta ciudad de Gran Canaria: abierta desde 1959
  5. Sopa, menús baratos de calidad y bocatas 'petan' un restaurante del polígono hasta los sábados
  6. La Lotería Nacional cae en Gran Canaria
  7. Rescatados dos turistas noruegos en Gran Canaria tras ocho horas a la intemperie
  8. Un crimen en dos segundos: el sicario que asesinó de cinco tiros a Josué, ‘El Conejero’, lo remató en el suelo

Atrapan a un ladrón que robó una caja registradora en un lavado de coches en Gran Canaria

Atrapan a un ladrón que robó una caja registradora en un lavado de coches en Gran Canaria

La asociación #UP2U recibe el XIII Premio APECSA de divulgación del Camino de Santiago

La asociación #UP2U recibe el XIII Premio APECSA de divulgación del Camino de Santiago

Los mensajes de los sicarios que asesinaron por error a 'El Conejero' en Telde: «Tanto tiempo para venir a cagarla»

Los mensajes de los sicarios que asesinaron por error a 'El Conejero' en Telde: «Tanto tiempo para venir a cagarla»

En la ‘Súper Black Friday’ de LA PROVINCIA suscríbete con 60% de descuento y accede a contenido ilimitado

¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? La Isla enciende la Navidad con música en directo y planes ‘gourmet’

Así será la ruta de pinchos y tapas que llenará de sabor este municipio de Gran Canaria este fin de semana

Así será la ruta de pinchos y tapas que llenará de sabor este municipio de Gran Canaria este fin de semana

200.000 bombillas y una proyección en imágenes sobre la historia de Guía en el frontis de la iglesia inauguran la navidad

200.000 bombillas y una proyección en imágenes sobre la historia de Guía en el frontis de la iglesia inauguran la navidad

Santa Brígida inicia el desbloqueo de Las Arenillas tras más de seis años

Santa Brígida inicia el desbloqueo de Las Arenillas tras más de seis años
Tracking Pixel Contents