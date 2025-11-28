La Isla se alumbra por navidad: Santa Lucía coloca un árbol de cinco metros y Gáldar 10 kilómetros de luces led

Los pueblos grancanarios empiezan a darle al interruptor del encendido del alumbrado navideño. Este viernes le tocó el turno a Santa Lucía de Tirajana y Gáldar.

Un espectáculo teatral y musical en la Zona Comercial Abierta de Vecindario precedió el acto del encendido navideño de la Avenida de Canarias la noche de este viernes. Un árbol de cinco metros con diferentes juegos de luces se convirtió en protagonista de una noche que anuncia la Navidad en Santa Lucía de Tirajana con el lema ‘Entre luces y buenos deseos’.

El alcalde Francisco García, la concejala de Comercio, Verónica Suárez y diferentes ediles asistieron al acto del encendido de la Zona Comercial Abierta de la Avenida de Canarias en Vecindario. Además de la iluminación con bombillas led, a lo largo del municipio se han instalado una veintena de elementos luminosos como un oso, dos árboles de cinco metros de altura o una caja de regalos en rotondas, parques y calles de los diferentes barrios y pueblos del municipio. También habrá un belén en la plaza de San Rafael que se inaugura este sábado por la tarde.

Mingo Ávila

El espectáculo teatral y musical contó con Mingo Ávila como protagonista, las cantantes Marieme Abdullah y Elizabeth López Martel, y los acróbatas Leví y Estrella, y una decena de bailarines y acróbatas. El árbol de cinco metros de altura fue uno de los protagonistas del espectáculo, con su cambio de luces y con un mensaje a favor de la paz. Las encargadas de dar a la palanca del encendido fueron la profesora Luz Marina y Conchi, una trabajadora municipal del área de Comercio que este año se jubila.

El alcalde Francisco García manifestó que «con el encendido hoy en la Avenida del Canarias y el que mañana haremos en Santa Lucía casco damos inicio a unas fiestas en las que queremos que los más pequeños y pequeñas sean los protagonistas, y que su ilusión también se contagie a los adultos”. El primer edil añadió que “recuerden que en nuestro municipio tenemos magníficos bares y locales para hacer celebraciones y encuentros propios de estas fiestas especiales, y además un comercio de calidad que es referente en toda Canarias, por eso para disfrutar de esta Navidad hay que venir a Santa Lucía de Tirajana».

Elfos y Laponia

La concejala de Comercio Verónica Suárez señaló que «desde nuestro corazón comercial inauguramos la campaña navideña ‘Santa Lucía de Tirajana: entre luces y buenos deseos’ que quiere convertir nuestras calles en un espacio de encuentro, de impulso económico y revivir los paseos en familia, donde brillen los deseos de salud, de tranquilidad y de momentos compartidos con la gente que queremos». Y añadió que «muy pronto tendremos la búsqueda del Elfo, el estreno del tren de Navidad, el viaje a Laponia y el Mercado de Sardina del Sur entre otras muchas actividades”»

Con el encendido navideño de la Avenida de Canarias de ayer empieza la campaña de navidad. Hoy sábado será el encendido navideño en Santa Lucía Casco y la inauguración del belén en la Plaza de San Rafael.

a plaza de Santiago de Gáldar, abarrotada para asistir al encendido navideño. / LP / DLP

Por parte, en Gáldar más de 10 kilómetros de luces LED y cerca de 400 motivos navideños repartidos tanto por el casco histórico como por los barrios vuelven a hacer de Gáldar una Ciudad de la Navidad. El alcalde, Teodoro Sosa, acompañado del teniente alcalde y concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Julio Mateo, y el resto de la corporación municipal ponía en marcha la cuenta atrás para el inicio del encendido navideño de este año, en esta ocasión estrenando ubicación desde el frontis del Templo Santuario de Santiago de los Caballeros.

Una pista de hielo

Ante una plaza abarrotada de público en el que es sin duda su encendido navideño más multitudinario, Gáldar daba la bienvenida a estas fiestas.

La cantante y compositora galdense Marilia Monzón era la encargada de abrir el acto con sus temas ‘La vida empieza aquí’, ‘Prenderé una velita’ y ‘Farolito’. El público disfrutaba además de las actuaciones de Rafaelillo Clown, DJ Aythami y los divertidos personajes de La Casa de la Navidad. A continuación, el esperado pasacalles con batucada, agrupaciones musicales y personajes infantiles inundaba las calles del casco histórico de magia e ilusión.

Es el pistoletazo de salida a un programa con más de 80 actos diferentes entre espectáculos musicales, de teatro o audiovisuales, exposiciones, citas literarias y los actos más tradicionales para celebrar estas fiestas.

Desde este mismo viernes ya está abierta al público la pista de hielo situada junto al Polideportivo Municipal, así como el buzón real de Sus Majestades los Reyes Magos en la entrada del Mercado de La Recova y la recreación en miniatura del ‘Cuento de Navidad’, de Charles Dickens, creación de Fernando Benítez Henríquez en el Casino de Gáldar.