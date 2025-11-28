Manifestaciones mejora de condiciones para los autónomos 30N: horario y lugar de convocatoria en Gran Canaria

Los autónomos se manifestarán el próximo domingo 30 de noviembre en todo el país para protestar contra las recientes decisiones adoptadas por el Gobierno. Estos trabajadores exigen mejoras fiscales y solicitan que sus actividades laborales no se vean perjudicadas por la carga impositiva. En Gran Canaria, también tomarán las calles con la convocatoria en este lugar.

Las organizaciones impulsoras denuncian que "la situación es insostenible" y reclaman al Gobierno una reforma integral que adapte las obligaciones fiscales y la protección social "a la realidad de quienes sostienen buena parte del tejido económico del país".

Un sistema fiscal proporcional y menos carga administrativa

Entre las reivindicaciones más importantes está la implantación de cuotas ajustadas a los ingresos reales mensuales, una de las demandas históricas del colectivo. También exigen la exención del IVA hasta los 85.000 euros, tal y como recoge la Directiva (UE) 2020/285, y el fin del papel del autónomo como recaudador del Estado, tanto en el IVA como en las cotizaciones.

Según reclaman, el actual sistema provoca que muchos profesionales paguen impuestos incluso cuando apenas generan ingresos, además de obligarles a asumir trámites que consideran excesivos y confusos. De ahí la exigencia de una simplificación real de la burocracia y la eliminación del "lenguaje incomprensible" en la normativa.

Más protección social y garantías para el autónomo

Las protestas también reclaman una reforma completa del cese de actividad para que sea un derecho efectivo y no un "trámite imposible de cobrar". Los autónomos también piden sustituciones por baja médica o cuidados familiares con cotización reducida, así como el derecho al luto.

Cartel de la manifestación del 30N en Gran Canaria / Autónomos 30N

El manifiesto incluye otras reivindicaciones como la protección del patrimonio personal, la libertad de pago en efectivo, la revisión de las tarifas o la deducción inmediata de inversiones. Para los autónomos, todas estas medidas son imprescindibles para garantizar "una competencia justa" y evitar que miles de profesionales sigan en una "situación de vulnerabilidad permanente".

Horario y lugar de convocatoria en Gran Canaria

Los autónomos están llamados a participar en la manifestación del próximo domingo 30 de noviembre en el Parque San Telmo, donde se leerá un manifiesto antes de dar inicio a la marcha, que recorrerá las siguientes calles: Triana, Lentini, Plaza Santa Ana, volvemos por el mismo camino, San Telmo, Venegas, plaza de Los Derechos Humanos, Murga, León y Castillo y vuelta al parque San Telmo