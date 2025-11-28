El pleno del Cabildo aprueba una inversión de 42,7 millones para la conservación de carreteras hasta 2030

El Cabildo de Gran Canaria aprobó en el Pleno de noviembre celebrado ayer una inversión plurianual, 2025-2030, de 42.737.041 euros para licitar el nuevo contrato de conservación de las carreteras del área metropolitana. La propuesta fue defendida por la consejera Isabel Mena ante la ausencia de Augusto Hidalgo, que se encuentra de viaje en China en una misión empresarial para reforzar la promoción turística de la isla y captar inversiones estratégicas.

El contrato abarcará el mantenimiento de más de 153 kilómetros de vías con mayor densidad de tráfico en la isla, entre ellas la GC-1 (de Belén María a Jinámar), la GC-2 (de Julio Luengo a Plaza de América), la GC-3, la GC-4 (variante de Tafira), la GC-31 (túneles de San José a Pico Viento), la GC-23, la GC-110 (antigua carretera de Tafira) y la GC-309 (acceso a Pedro Hidalgo).

Además, incluirá la vigilancia y conservación de once túneles y dobles túneles —que suman 10,6 kilómetros—, así como 21 pasos inferiores, falsos túneles sin instalaciones, y 14 viaductos y puentes, entre ellos los de Guiniguada, Riquiánez y Los Toledo. Declarado de urgencia para agilizar su tramitación, el contrato tendrá una duración inicial de cuatro años y podrá ampliarse uno más, por lo que estará vigente hasta 2030.

El gasto anual estimado asciende a unos 10,7 millones de euros. Respecto al contrato actual, adjudicado en 2017 por 24 millones y anualidades de seis millones, el aumento supone un 78 %.

También se aprobó de forma inicial una modificación de su presupuesto para 2025 de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (AUTGC), a la que se añaden tres millones de euros extra. Este dinero procederá del remanente de tesorería, es decir, de los ahorros disponibles del organismo. A esto se suman 1,7 millones destinados al fomento y financiación del transporte público.

Seis mociones

Entre las mociones aprobadas ayer figuran la adaptación de la normativa autonómica a la legislación estatal básica sobre agentes forestales y medioambientales y la del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ambas presentadas por NC y PSOE. Por contra, fueron tumbadas las referidas a las becas para el alumnado con necesidades educativas especiales; la mejora de la movilidad peatonal entre Tafira Baja y Tafira Alta; la de gestión de los centros de atención a las personas con discapacidad dependientes del Cabildo; y la convocatoria de las subvenciones para la dinamización de zonas comerciales abiertas.

El Pleno del Cabildo de Gran Canaria dio este viernes luz verde a la asignación de 3,3 millones de euros para el servicio de asistencia técnica (PMO) que acompañará las obras de reforma integral del Estadio de Gran Canaria entre 2026 y 2030. La aprobación contó con el apoyo de todos los grupos, salvo la abstención de Vox.

La propuesta, defendida por el consejero de Hacienda y Emergencias, Pedro Justo Brito, y promovida por el consejero de Deportes, Aridany Romero, será financiada mediante transferencias de capital de la Corporación insular. Con este acuerdo se avanza en el desarrollo del proyecto ‘La Nube’, concebido para transformar el recinto deportivo en un icono arquitectónico, sostenible y adecuado para albergar el Mundial de Fútbol 2030.

El Cabildo, a través del Instituto Insular de Deportes, mantiene el compromiso de ejecutar una ampliación y modernización profunda del estadio, considerado la principal infraestructura deportiva de Canarias. La reforma busca mejorar los servicios actuales y adaptarlos a los estándares exigidos por FIFA y UEFA para la organización de grandes competiciones internacionales.

Aridany Romero destacó que la implantación de este servicio técnico es imprescindible debido a la magnitud de la inversión —superior a los 100 millones de euros— y a su impacto en el desarrollo urbano, económico y deportivo de la Isla. La PMO funcionará como un apoyo especializado para los técnicos del Instituto Insular de Deportes.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, reiteró que el objetivo es convertir el Estadio de Gran Canaria en un espacio multifuncional, pensado no solo para el deporte, sino también como polo social y cultural para la ciudadanía y atractivo para visitantes internacionales. «Contamos con un plan ambicioso e ilusionante que garantizará un estadio de última generación, útil para celebraciones y servicios diversos», explicó Morales.

Cambio de portavocía

El Pleno del Cabildo, en el apartado de dación de cuentas, conoció los detalles del decreto del presidente de la corporación, Antonio Morales, por el que se oficializa el cambio de portavocías dentro del Grupo de Nueva Canarias–Frente Amplio Canarista (NC-FAC), tras la solicitud presentada por la mayoría de sus miembros.

Según consta en el documento, seis de los ocho consejeros que integran el grupo registraron el pasado 5 de noviembre un escrito en el que comunicaban la modificación. A partir de esa fecha, Carmelo Ramírez pasa a ejercer como portavoz titular, mientras que Minerva Alonso asume la función de portavoz suplente.

Según explicó Antonio Morales al argumentar estos cambios cuando se firmó el documento, «se trata de algo absolutamente normal, no hay detrás ningún reproche o cuestionamiento y seguiremos trabajando con absoluta normalidad para seguir defendiendo el programa electoral con el que ganamos las elecciones y el programa de gobierno de progreso y de izquierdas del Cabildo de Gran Canaria».

Con este decreto, el anterior portavoz del grupo, Teodoro Sosa, pierde la voz en los Plenos del Cabildo durante el año y medio que queda de mandato, salvo que tenga que exponer asuntos que correspondan a las áreas que dirige o contestar a preguntas de la oposición.

El cambio de portavoces se debe a la ruptura interna de NC-FAC después de que un grupo de alcaldes de los grupos locales independientes, liderados por Sosa y Óscar Hernández, fundaran una nueva fuerza política, Municipalistas Primero Canarias, que salvo sorpresas, competirá con NC en los próximos comicios.

El cambio de portavocía lo pidieron Morales, Ramírez, Alonso, Pedro Justo, Inés Miranda y Miguel Hidalgo. En el otro bando del grupo quedan Sosa y Raúl García Brink. Carmelo Ramírez no acudió hoy al Pleno del Cabildo.