Luz verde a la reforma del complejo turístico Tajaraste en el sur de Gran Canaria

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana formaliza la concesión de licencia para la renovación integral del complejo turístico Tajaraste, ubicado en la Calle Finlandia de Playa del Inglés. Este proyecto de modernización supondrá una inversión total de 687.365,60 euros destinados a elevar la calidad y competitividad del establecimiento en uno de los puntos neurálgicos del turismo de Gran Canaria.

La actuación principal se centra en la modernización de los 34 bungalows, la mejora exhaustiva de todas las zonas comunes y la actualización completa de las instalaciones. Además, el proyecto incluye una modificación sustancial en el área acuática con la remodelación de la piscina principal y la construcción de cuatro nuevos vasos independientes.

«Salto de calidad en Playa del Inglés»

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, subrayó la importancia estratégica de esta obra para el reposicionamiento de la oferta turística municipal. «Cada reforma que se autoriza supone una mejora real de nuestra planta alojativa. Estamos facilitando que los complejos de Playa del Inglés den un salto de calidad y se adapten a las exigencias actuales del mercado», afirmó Marichal.

El edil de Urbanismo enfatizó que la modernización de los establecimientos existentes es «fundamental para seguir siendo un destino competitivo», garantizando que desde la Concejalía se trabaja para que estas inversiones privadas avancen con agilidad, transparencia y seguridad jurídica.

Renovación estética y funcional

Los trabajos de reforma abarcan desde la renovación estética y funcional de los alojamientos hasta la actualización de sistemas clave. Se contempla la sustitución de carpinterías, la mejora de la accesibilidad y la modernización de instalaciones eléctricas y sanitarias. El objetivo es adecuar los espacios comunes y los bungalows a los estándares actuales de eficiencia energética y confort.

El desglose del presupuesto refleja la amplitud de la intervención: 499.165,98 euros se destinarán a la reforma de bungalows y zonas comunes, mientras que los restantes 188.199,62 euros se enfocarán en la intervención de la piscina general y las cuatro nuevas piscinas proyectadas.

La concejala delegada del área, Davinia Ramírez, destacó que la renovación es un ejemplo de modernización que respeta plenamente el planeamiento vigente. «Se trata de una mejora integral que actualiza todas las instalaciones y espacios, aumenta la seguridad y la eficiencia energética y reposiciona el establecimiento, pero respetando plenamente los parámetros urbanísticos», señaló Ramírez. El proyecto cumple con la normativa al estar ubicado en Suelo Urbano Consolidado de uso turístico tipo bungalows, no alterando ni la volumetría original, ni las alturas, edificabilidad u ocupación.