Retenciones en la GC-1 por el accidente de un vehículo

Ha tenido lugar a la altura de Santa Lucía

Accidente en la GC-1

Accidente en la GC-1 / 112 Canarias

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El accidente de un vehículo en la carretera GC-1 ocurrido este viernes, 28 de noviembre, está generando retenciones en la vía.

El 112 Canarias informa de que el siniestro se ha producido en sentido norte, a la altura Santa Lucía.

Los servicios de emergencia ya intervienen en el lugar. El 112 pide precaución a los conductores.

