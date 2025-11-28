OFERTA BLACK FRIDAY
Retenciones en la GC-1 por el accidente de un vehículo
Ha tenido lugar a la altura de Santa Lucía
El accidente de un vehículo en la carretera GC-1 ocurrido este viernes, 28 de noviembre, está generando retenciones en la vía.
El 112 Canarias informa de que el siniestro se ha producido en sentido norte, a la altura Santa Lucía.
Los servicios de emergencia ya intervienen en el lugar. El 112 pide precaución a los conductores.
