Retenciones en la GC-1 por el accidente de un vehículo

El accidente de un vehículo en la carretera GC-1 ocurrido este viernes, 28 de noviembre, está generando retenciones en la vía.

El 112 Canarias informa de que el siniestro se ha producido en sentido norte, a la altura Santa Lucía.

Los servicios de emergencia ya intervienen en el lugar. El 112 pide precaución a los conductores.