¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? La Isla enciende la Navidad con música en directo y planes ‘gourmet’

La isla calienta motores para las fiestas navideñas con encendidos de luces, música en directo y planes gastronómicos repartidos por todos los municipios.

«Cala» es una exposición colectiva multidisciplinar de arte organizada por la Asociación Cultural de Artistas ARTIS, en la que una veintena de artistas del colectivo ofrecen su particular visión sobre el calado tradicional canario. Se inauguró anoche en la Sala de Exposiciones Manolo Mherc del Centro Cultural Federico García Lorca y podra visitarse de lunes a viernes de 16.00 a 20 horas hasta el 15 de diciembre. La Biblioteca Municipal Agustín Ramírez presenta hoy a las 18.00 horas de hoy el libro ‘Azuaje, Memoria Audiovisual de una Banda Canaria de Música Folk’, obra de Bernardo Jaén, fundador de Azuaje Folk. A las 20:30, el Centro Cultural Federico García Lorca acoge el espectáculo ‘20 años viviendo del cuento’, a cargo de Maestro Florido, a 10 euros. A partir de las 21:00 horas, las escalinatas de la Plaza de La Candelaria recibirán a la XXV Desfile de Moda Calada. Mañana, a las 10:00 horas, se llevará a cabo una visita guiada por el casco histórico de El Carrizal, mientras que por la tarde, a las 16:00 horas, la Plaza Coronación Jurada acogerá la Gala Aniversario de Radio Carrizal. El domingo, pasadas las 10:00 horas, dará comienzo el Día del Caballo en la parcela anexa al Parque de Los Aromeros, con exhibiciones y distintos tipos de domas. A las 12:00 horas, Encuentro Insular de Bandas en la Plaza de La Candelaria.

Marta de Santa Ana, ante el cartel de 'Benito Pérez Buñuel' en los cines Renoir, en 2023. / LR

El municipio estrena hoy, a las 20:00 horas, la película ‘Benito Pérez Buñuel’, producida por Marta de Santa Ana y dirigida por Luis Roca. La proyección tendrá lugar en el Teatro Cronista Oficial ‘Jacinto Suárez Martel’. La presentación contará, entre otros, con la participación de la productora Marta de Santa Ana, el director Luis Roca, la presidenta de Amigos Canarios de Galdós, Elisa Hurtado de Mendoza, y la cronista oficial de Valsequillo, María Teresa Cabrera.

II Guía Manga Festival. / Ayuntamiento de Santa María de Guía

Hoy, a las 18:00 horas, cuentacuentos para los pequeños de la casa en la biblioteca del municipio. La Plaza Grande de Guía acoge mañana, desde las 10:00 hasta las 20:00 horas, el II Guía Manga Festival. El programa incluye pasarela de cosplay, exhibición de idols, bailes K-pop, zona de videojuegos, charlas, torneos, sorteos y un espacio gastronómico dedicado a la cocina japonesa, donde el ramen será el protagonista.

El programa de Navidad de Agüimes llena de música, tradición y actividades el municipio. / Ayuntamiento de Agüimes.

Hoy se presentará el libro El escondite de las huellas de Rubén Rodríguez a las 19:15 en el parque de Las Ramblas. Ese día abrirá el mercado navideño en la plaza del Rosario desde las 17:00, con más de cincuenta puestos, y habrá un concierto de la Banda de Agüimes entre las 20:00 y 21:00. El sábado habrá animación infantil desde las 10:00, con el espectáculo ‘Payaso Kikiriki’ y dos sesiones del Rincón Mágico. Por la tarde, los niños disfrutarán de circo y globos, y la jornada cerrará con el Coro Góspel de 20:15 a 21:10. El domingo finalizará el mercado con el espectáculo de ‘Aníbal el Mago’ a las 12:00.

Gáldar se ilumina este viernes para anunciar la Navidad / Ayuntamiento de Gáldar

Hoy a las 17:30 se inaugura en la entrada del Mercado Municipal La Recova el Buzón Real para que los niños entreguen sus cartas hasta el 5 de enero. A las 18:30 habrá pasacalles, presentación del programa y encendido navideño en el frontis de la iglesia. A las 19:00 se presentará en la Biblioteca Municipal el libro El Aire Cruza Costas Olvidadas de Iván Cabrera Cartaya. Mañana, el Centro Cultural Guaires acogerá dos funciones del espectáculo de Goyo Jiménez, América Forever: The final refrito. El domingo, el mismo espacio celebrará el International Ball, dedicado a la música y el baile internacional, y volverá el mercado agrícola con productos locales.

Este viernes se inaugura la iluminación navideña en la Zona Peatonal y el sábado será el encendido en Santa Lucía casco. / Ayuntamiento de Santa Lucía.

Hoy, a las 19:00 horas se enciende la Navidad en Vecindario. Mañana, a las 17:00 horas de la tarde se inaugura el belén de San Rafael en la plaza. A las 19:00 también se enciende la Navidad en el casco de Santa Lucía.

Telde enciende este viernes su iluminación navideña con un pasacalles anunciador / Ayuntamiento de Telde.

Telde también dará la bienvenida a la Navidad hoy, a partir de las 18:00 horas, con la salida de una comitiva pasacalles desde el Parque Franchy Roca. El recorrido atravesará varias calles del municipio antes de llegar al Parque Arnao, donde se celebrará la ceremonia oficial del encendido navideño. Mañana, la Casa-Museo León y Castillo acogerá un concierto tributo al compositor valenciano José Serrano, interpretado por la Banda Municipal de Música. La cita tendrá lugar las 20:00 horas y la entrada será gratuita.

Santa Brígida da la bienvenida a la Navidad / Ayuntamiento de Santa Brígida

Hoy, a las 17.00 horas, la Biblioteca Municipal acoge la sesión de Cuentos con Chocolate. A las 20:00 horas, en la iglesia del municipio se llevará a cabo un concierto de la Gran Canaria Wind Orchestra. El sábado, desde las 10:00 horas de la mañana hasta las 13:00 el parque municipal se transformará en un espacio festivo con hinchables, juegos, talleres participativos y manualidades. La bivlioteca acogerá este mismo día, a las 18:00 horas un encuentro con el autor canario Rafael Trujillo Calvo. A las 19:30, en el mismo lugar, se llevará a cabo el espectáculo ‘A la luz de la farola’, a cargo del rapero Aniba Faycán.

La Aldea celebra hoy viernes y mañana sábado la Feria del Tomate. / Ayuntamiento de La Aldea

La Aldea celebra hoy viernes y mañana sábado la Feria del Tomate. De 18 a 21 horas se desarrollará en el Centro de Mayores una jornada técnica con una charla sobre la calidad del tomate y la diversificación de productos, una mesa redonda de ‘Microexperiencias’, una muestra de gastrococtelería titulada ‘Tomate Soul’ y el showcooking ‘El tomate en la cocina’ con los chefs Saylem Cuevas y José Vasco. La jornada concluirá con una degustación. El sábado 29 de noviembre, la feria se traslada a la Plaza de La Alameda, donde de 10 a 16 horas habrá conferencias sobre los colores y sabores del tomate, sus beneficios para la salud y el papel de La Aldea como despensa de sabores. Habrá un taller infantil de cocina, demostraciones culinarias con varios chefs y una nueva sesión de gastrococtelería con Tahiche Puig. Actuarán Guarasón, Hirai y Pedro Manuel Afonso, además de contar con foodtrucks y expositores. Por la noche, Pedro Manuel Afonso ofrecerá el espectáculo ‘Será Navidad-Más que un concierto’ con entrada libre.

‘Saborea Teror’ llega este fin de semana con una ruta de pinchos y tapas / Ayuntamiento de Teror.

Hoy, a las 20:30 horas, se llevará a cabo una obra de teatro y danza en el auditorio. La entrada cuesta 10 euros.

Mogán estrena pista de hielo esta Navidad / Ayuntamiento de Mogán

El municipio inaugura la Navidad mañana, con el encendido de la iluminación en la playa de Nogán. El acto comenzará a las 18:30 de la tarde con un espectáculo de danza, una feria de tapas y el concierto de Los 600.

San Matero prepara la Navidad. / Ayuntamiento de San Mateo.

Hoy, a las 18:00 horas se ianaugura el belén y a las 20:00 horas tendrá lugar el encendido de la Navidad. Mañana, desde las 10:00 horas, en el mercado navideño se llevarán acabo actividades infantiles. Por la tarde, a las 19:30 horas, habrá concierto de Última Llave en la Plaza de la Solidaridad.