Un centenar de vecinos de Mogán refuerzan su empleabilidad con estrategias de 'coaching'

El municipio de Mogán clausura las Jornadas 'Hacia un cambio de mirada', una iniciativa formativa diseñada para dotar a los participantes de herramientas psicológicas y de gestión emocional que resulten decisivas en el complejo proceso de búsqueda de empleo. Cerca de un centenar de personas se congregaron los días 26 y 27 de noviembre en el Centro Polivalente de Arguineguín para participar en esta actividad.

Organizadas a través del Servicio de Información y Orientación, dependiente de la Concejalía de Servicios Sociales, estas jornadas se han consolidado como una respuesta directa a la necesidad de abordar los aspectos emocionales que acompañan a la inserción profesional. La cita contó con la participación del psicólogo y coach ejecutivo certificado por la ICF, Pascual Benet, como ponente principal.

Gestión de la incertidumbre

La inauguración de las jornadas corrió a cargo de la teniente de alcalde de Acción Social y Sociocomunitaria, Tania Alonso. En su intervención, la edil subrayó la trascendencia de este tipo de encuentros, que representan la tercera edición impulsada por el Servicio de Información y Orientación. Alonso destacó que el objetivo fundamental es proporcionar estrategias eficaces «para aprender a gestionar la incertidumbre y los miedos a los que nos enfrentamos durante la búsqueda de empleo», extendiendo su utilidad incluso para "sobrellevar los vaivenes emocionales de la vida».

Durante las dos sesiones, desarrolladas en horario de tarde, los asistentes tuvieron la oportunidad de sumergirse en contenidos centrados en el desarrollo personal aplicado al ámbito laboral. Las sesiones formativas, conducidas por Pascual Benet, se enfocaron en temáticas cruciales como la superación de creencias limitantes que obstaculizan el avance profesional.

Foco en la mejora de la autoconfianza

Asimismo, el programa abordó estrategias concretas para la mejora sustancial de la autoconfianza y el desarrollo de mecanismos para transformar la incertidumbre, inherente a la situación de desempleo o cambio laboral, en una genuina oportunidad de crecimiento tanto a nivel personal como profesional.

La concejala de Servicios Sociales, Grimanesa Artiles, también estuvo presente durante el ciclo, reforzando el mensaje institucional sobre la importancia de la capacitación emocional. Artiles hizo hincapié en la capacidad de las personas para reorientar los periodos de duda. «Con las estrategias adecuadas podemos convertir los momentos de duda, o aquellos en los que no confiamos totalmente en nuestras posibilidades, en una oportunidad para volvernos a encontrar con nuestras fortalezas y habilidades», concluyó la concejala.